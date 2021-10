Among Us, c’era bisogno di una limited edition da €90? A quanto pare, sì

La storia di Among Us ha dell’incredibile, una di quelle che non sarebbe mai potuta accadere fino a qualche anno fa.

Il titolo è stato un fenomeno di culto, e lo è ancora, arrivando ad essere fisso nella rotazione dei giocatori di tutto il mondo insieme a Fortnite.

Con una formula di gioco talmente amata che è stata copiata anche dal battle royale di Epic Games, causando anche un certo numero di polemiche.

Il tutto con buona pace di un conduttore televisivo, che di recente ha insultato pesantamente Among Us in diretta.

Il titolo è stato rilanciato in maniera clamorosa da alcune personalità del mondo di Twitch, e da allora è diventato un fenomeno.

Grazie al passaparola è finito anche per essere nominato in alcune categorie dei GOTY, spuntandola anche in alcuni casi contro titoli come Animal Crossing: New Horizons.

Ebbene non è finita qui, perché il videogioco multiplayer del 2018, che di listino costa €3 e qualcosa, da oggi può arrivare a costarne anche €90.

Come riporta NintendoLife, Among Us riceverà ben tre edizioni da collezione, una delle quali costa appunto €90. Più di un tripla A, e quanto le edizioni deluxe degli stessi.

Le tre edizioni si chiamano Crewmate Edition, Impostor Edition ed Ejected Edition, dal costo rispettivamente di €30, €50 e €90. Sono già disponibili per il pre-ordine (qui) e verranno spedite intorno a marzo 2022.

Come potete vedere dalle immagini qui sopra, le edizioni contengono tutti quei gadget che siamo abituati a vedere come steelbook, cartoline, adesivi, e anche un peluche di uno degli astronauti.

Peccato che non ci siano anche per Game Boy Color, dove qualcuno ha sviluppato una versione di Among Us compatibile.

Ma Among Us è diventato anche un picchiaduro, grazie al lavoro di un modder che ha sviluppato un gioco di combattimento ispirato al titolo multiplayer.

BossLogic ha omaggiato addirittura Squid Game, il fenomeno di Netflix, utilizzando gli omini di Among Us.