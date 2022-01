Volete PS5 e Xbox Series X? Accontentatevi di quelle LEGO

La nuova generazione di PS5 e Xbox Series X è ormai iniziata da oltre un anno, sebbene gli ormai noti problemi di scorte non abbiano permesso a tutti di poterci mettere sopra le mani.

In questi mesi i possessori di DualSense e pad Xbox hanno comunque avuto modo di mettere le mani sopra un buon numero di titoli, anche in esclusiva.

Ora, però, una persona molto creativa ha progettato le versioni LEGO di PlayStation 5 e Series X, proprio a seguito della versione PS2 apparsa online nelle scorse settimane.

Curioso poi come queste nuove edizioni a mattoncini siano apparse poco dopo l’annuncio di LEGO Sonic the Hedgehog, davvero imperdibile.

L’utente Twitter BrickinNick ha rivelato questi due kit proof-of-concept i quali, con il giusto supporto, potrebbero diventare realtà e quindi acquistabili anche da noi (via Game Informer).

Tutto ciò sarà (forse) possibile grazie a LEGO Ideas, il programma unico di Lego dove gli utenti possono presentare concept inventati di sana pianta, con la speranza di superare un tot di voti per ottenere “luce verde” da parte dell’azienda.

It's time to bring next gen gaming to life in the brick with the LEGO @PlayStation 5 and @Xbox Series X!

With your help these epic builds could become real LEGO Sets. Click below, sign up for free, and hit Support:

PS5 https://t.co/XxpnSMoTVi

XSX https://t.co/dYqBNbnoU9 pic.twitter.com/EZ0OkUisLS

— BrickinNick (@BrickinNick) January 6, 2022