PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di ottobre: uno è appena uscito

PlayStation Plus ha già reso disponibili i nuovi giochi gratis per il mese di ottobre: da questo momento potrete dunque riscattare e scaricare i nuovi titoli, a patto di essere naturalmente in possesso di un account con un’iscrizione attiva.

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus possono infatti scaricare ogni mese una selezione di videogiochi gratuiti, che una volta aggiunti all’account resteranno a disposizione per sempre, a patto di avere sempre un’iscrizione attiva.

Questo significa che da questo momento non è più possibile riuscire a riscattare i giochi di settembre: lunedì 4 ottobre è stato infatti l’ultimo giorno in cui era possibile scaricarli.

I giochi di ottobre sono stati annunciati soltanto la scorsa settimana: come accade di consueto con l’arrivo dei nuovi giochi PS Plus, sono stati già resi disponibili nella giornata odierna, essendo il primo martedì del mese.

I titoli di questo mese sono Hell Let Loose per PS5, insieme a Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 per gli utenti PS4 e quindi naturalmente scaricabili anche sulla console next-gen.

La versione PS5 di Hell Let Loose è disponibile da oggi ed è già scaricabile gratis grazie a PlayStation Plus: si tratta di uno frenetico sparatutto in prima persona ambientato durante la seconda guerra mondiale, che include battaglie con ben 100 giocatori in contemporanea.

Mortal Kombat X ha invece bisogno di poche presentazioni: si tratta del decimo capitolo principale dell’amata e violenta saga picchiaduro ideata da NetherRealm, che ha introdotto anche la possibilità di utilizzare varianti per ogni personaggio, feature poi ripresa dall’undicesimo capitolo.

PGA Tour 2K21 è invece l’apprezzato simulatore golfistico con la licenza ufficiale dell’organizzazione sportiva: in questo titolo potrete affrontare la modalità carriera per vincere la FedEx Cup contro i più grandi giocatori di golf del mondo, oltre a poter creare il campo dei vostri sogni.

Vi ricordiamo che potete riscattare tutti i giochi di PlayStation Plus anche se non siete in possesso di una console PS5: non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link, effettuare l’accesso ed aggiungerli alla vostra raccolta:

Segnaliamo inoltre che i giochi di ottobre di PlayStation Plus saranno riscattabili gratis fino al 2 novembre 2021: il nostro suggerimento è dunque quello di approfittare di questa occasione il prima possibile.

Ci sono però alcuni giocatori che, in aggiunta ai titoli citati qui sopra, hanno la possibilità di scaricare un quarto gioco gratis in più a sorpresa.

A proposito, vi ricordiamo che attualmente è ancora disponibile il bonus di PlayStation Plus per gli abbonati di settembre.

Uno dei giochi più popolari proposti negli scorsi mesi sul servizio in abbonamento ha raggiunto un incredibile record, con cifre incredibili registrate dal Guinness World Record.