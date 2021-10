Una storica (e amata) IP PlayStation starebbe per tornare

PlayStation 5 è una console relativamente giovane, nonostante in questi pochi mesi dal debutto abbia comunque portato sugli scaffali un gran numero di giochi meritevoli di attenzione.

Da titoli come Returnal, passando per l’ultimo Ratchet & Clank Rift Apart e moltissimi altri, PS5 ha infatti una community di giocatori sempre in attesa di nuovi annunci e release di un certo spessore.

Senza contare che proprio durante la giornata di oggi PlayStation Plus ha reso disponibili i nuovi giochi gratis per il mese di ottobre- (e sono davvero niente male).

Oltre al fatto che anche PlayStation Now sembra voler dire la sua mese dopo mese, visto che le novità rilasciate poche ore fa fanno davvero ben sperare.

Ora, sembra che all’orizzonte possa esserci il ritorno di un’amata proprietà intellettuale targata PlayStation, ormai assente dalle scene da troppi anni.

Stando all’insider Nick Baker, sembra infatti che Sony abbia nei piani il ritorno del classico Sly Cooper (noto anche con il nome di Sly Raccoon), con un’uscita ovviamente prevista su console PS5.

Baker ha infatti recentemente twittato che “Sly Cooper sta davvero tornando“, scatenando in questo modo la curiosità dei fan del personaggio.

Poco sotto, il tweet in questione (via GamesRadar+):

Hey Sly fans. I guess some good news? My “normal” Sony source (was originally told by a newer source) just confirmed to me that Sly is indeed coming back. That’s it. That’s all. Just an update since many of you still DM me to this day. — Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021

La serie è stata sviluppata in primis da Sucker Punch, autori anche di Ghost of Tsushima e della serie Infamous, fino al quarto capitolo, prima che il team Sanzaru Games ne prendesse le redini.

Dato che Baker ha precedentemente condiviso informazioni abbastanza accurate su altri due giochi Sucker Punch, è altamente probabile che il rumor possa rivelarsi corretto (nonostante ad ora sia da considerarsi una semplice voce di corridoio).

Ricordiamo che la serie platform/stealth incentrata sul simpatico procione ha avuto inizio su PlayStation 2 nel 2002 come Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.

Un discreto successo da parte di critica e pubblico ha permesso la lavorazione di una serie di sequel tra cui Sly 2: Band of Thieves nel 2004, Sly 3: Honor Among Thieves nel 2005 e Sly Cooper: Thieves in Time nel 2013.

La serie ha anche ottenuto nel 2010 una raccolta rimasterizzata per PS3 chiamata The Sly Collection.

Parlando sempre del mondo PlayStation, avete letto che Neil Druckmann ha scelto le sue due serie Netflix del momento?

Ma non solo: Lisa Su è tornata ancora una volta a parlare della crisi dei semiconduttori e del periodo in cui ritiene possibile che possa attenuarsi (ma non risolversi definitivamente).

Infine, non perdete le migliori offerte sui giochi PlayStation 4 attualmente disponibili su Amazon (ci sono delle chicche davvero niente male).