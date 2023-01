PS5, le scorte aumentano e per i bagarini la festa è finita

I ben noti problemi di scorte degli ultimi mesi hanno logorato il mercato, sebbene sembra che PS5 stia finalmente recuperando il terreno perduto, anche in Italia.

Tra l’uscita del DualSense Edge, il controller di fascia più elevata e personalizzabile studiato per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon) e il prossimo PS VR2, sembra proprio che la console current-gen stia per vivere un rilancio a modo.

Nonostante voci spingano in direzione di PS6, forse prematuramente, la piattaforma di attuale generazione di PlayStation sta vedendo sanato un problema che l’asfissiava sin dal Day One, ossia il bagarinaggio.

Ecco quindi che, tra un ottimo risultato in Giappone e l’altro, sembra proprio che PS5 stia riuscendo ad arginare il problema degli scalper, forse in maniera definitiva.

Sia su siti di aste online come eBay che su Amazon, c’è stata infatti una vera e propria invasione di console a prezzi “umani”, ben lontani dai prezzi criminali dei bagarini riscontrati alcuni mesi fa (basta farsi un giro in rete per verificarlo coi propri occhi).

Come purtroppo sappiamo, il numero di PlayStation 5 in commercio è stato davvero esiguo e i vari rivenditori hanno ricevuto ulteriori scorte con il contagocce.

Questo ha infatti spinto gli scalper a comprare – magari grazie all’ausilio di bot – le console Sony, per poi rivenderle a prezzi maggiorati al limite del furto.

Ora, dopo più di due anni dal lancio, sembrerebbe che ormai il peggio sia passato: sarebbe infatti diventato sempre più facile riuscire ad acquistare la console.

PlayStation Europe ha infatti comunicato che «da quest’anno dovrebbe essere più facile trovare una PS5»: i giocatori sono avvisati.

Del resto, lo scorso dicembre era stato Jim Ryan ad annunciare di aver «risolto il problema», confermando poi proprio all’inizio dell’anno che sarebbe stato più facile riuscire ad acquistarla in tutto il mondo.

Ma non è tutto: vediamo quali sono i migliori giochi PS5 da giocare sulla vostra console nel 2023, per tutti quelli che sono felici possessori di PlayStation 5.