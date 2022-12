PS5, la crisi di scorte sta per finire: Sony ha finalmente «risolto il problema»

Il giorno più atteso dai fan di PS5 potrebbe essere finalmente più vicino che mai: Sony ha annunciato di essere riuscita a «risolvere il problema» della crisi di scorte della console next-gen, dovuta all’ormai nota carenza di semiconduttori.

Con il lancio di produzioni esclusive come God of War Ragnarok (che trovate in sconto su Amazon), la richiesta per le piattaforme next-gen continua a essere estremamente elevata, ma pur essendoci stati dei miglioramenti Sony non era ancora riuscita a soddisfare pienamente la domanda del mercato.

Un report di un affidabile insider aveva già svelato come ci fossero ben 30 milioni di console pronte per il 2023: tale indiscrezione potrebbe essere stata confermata ufficialmente direttamente da Jim Ryan, in un nuovo comunicato rilasciato per le regioni asiatiche.

Come riportato da Siliconera, il CEO di Sony ha annunciato che in Giappone e nel resto dell’Asia saranno disponibili molte più PS5 per tutto il 2023: questo perché la compagnia è riuscita a risolvere il fastidioso problema che limitava la produzione di console.

Nel suo breve comunicato Jim Ryan ha ringraziato i fan per la pazienza e per la comprensione, scusandosi poi con tutti coloro non siano ancora riusciti ad acquistare la console next-gen dopo due anni dal lancio.

Il CEO di Sony non ha chiarito in che modo sia riuscito esattamente a risolvere la crisi di scorte, ma presto in Asia e Giappone acquistare la console next-gen non dovrebbe più essere un problema. Pur non essendoci stato alcun annuncio per il nostro mercato, è dunque probabile che nei prossimi mesi possano arrivare novità importanti anche per gli utenti italiani.

A questo punto non ci resta che incrociare le dita e augurarci che le previsioni di Sony si rivelino corrette e che ben presto tutti gli utenti possano acquistare le console next-gen senza dover fare salti mortali: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare ulteriori novità.

Una delle ipotesi più probabili per la risoluzione della crisi di scorte sarebbe un nuovo design interno, svelato qualche mese fa da un report: le nuove console utilizzerebbero un SoC più facile da produrre e dissipatori più piccoli, riducendone così il peso e facilitandone la produzione.

Vale comunque la pena di sottolineare che la crisi non ha impedito a PS5 di diventare una delle console più vendute al lancio di sempre e, se fosse stata rispettata la domanda, avrebbe potuto probabilmente ottenere record anche più impressionanti.