PS5, Sony dice addio alla crisi di scorte: «Più facile acquistarla da quest’anno»

Dopo più di due anni dal lancio, sembrerebbe che ormai il peggio sia passato per PS5: nelle ultime giornate è diventato sempre più facile riuscire ad acquistare la console next-gen, come confermato pochi istanti fa anche dalla stessa Sony.

Sono arrivate infatti molteplici dichiarazioni di intenti dalla casa di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) nelle ultime settimane, passando nelle scorse giornate dalle parole ai fatti, come dimostrato dai molteplici drop di console sui diversi store online, segnalati anche sulle nostre pagine.

Una notizia ribadita oggi anche da Sony stessa, grazie a nuovi post pubblicati sia sui suoi canali social che sul blog ufficiale dedicati a PlayStation, dove viene annunciata l’imminente fine della crisi di scorte.

PlayStation Europe ha infatti comunicato che «da quest’anno dovrebbe essere più facile trovare una PS5»: i fan interessati dovrebbero dunque tenere seriamente d’occhio i propri store preferiti.

Il blog ufficiale è poi entrato maggiormente nel dettaglio, ringraziando i fan che ancora non erano riusciti ad ottenere la console di ultima generazione a causa dell’ormai nota crisi del settore:

«A tutti i nostri fan: grazie per la pazienza dimostrata mentre affrontavamo una domanda senza precedenti per la console PS5 in un contesto di sfide globali.

L’annuncio è stato poi celebrato da un originale spot pubblicitario live-action, con delle “inchieste giornalistiche” che arrivano direttamente «Live da PS5»: una di queste era stata svelata in anticipo proprio poche ore fa, dedicata interamente a Marvel’s Spider-Man 2.

Finding a PS5 should become easier starting this year. Thanks for your patience

New “Live From PS5” spot celebrates the moment: https://t.co/jG2hnZM7DN pic.twitter.com/mgB55kATDw

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) January 30, 2023