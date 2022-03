Giochi PS5 | I migliori del 2022

I videogiochi sono la nostra passione, tanto che su SpazioGames amiamo spesso e volentieri suggerirvi le più interessanti offerte a disposizione, tra console, accessori, hardware e merchandise legato ai propri personaggi preferiti. Sempre meglio anche risparmiare qualcosina, visto e considerando che di offerte davvero molto interessanti ve ne segnaliamo a cadenza pressoché regolare. Vediamo oggi quali sono i migliori giochi PS5 che potete vivere sulla console uscita nel 2020.

Ecco quindi che, per venirvi incontro, abbiamo deciso di mettere insieme per voi una lista dei migliori titoli attualmente disponibili, alcuni dei quali acquistabili anche su PS4 poiché cross-generazionali.

Migliori giochi PS5

Gran Turismo 7

Il racing game per eccellenza

Sicuramente, si tratta del miglior titolo dedicato alle quattro ruote attualmente disponibile su console PlayStation 5. Gran Turismo 7 è un concentrato di simulazione, tecnica all’avanguardia e una grandiosa colonna sonora in grado di fare da sfondo alle nostre corse su pista. Con oltre 420 auto disponibili da subito, il gioco ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne con un livello di dettaglio unico, sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

» Clicca qui per acquistare Gran Turismo 7

Returnal

Un viaggio in un mondo alieno

Returnal è una di quelle sorprese che non ti aspetti: sviluppato dal talentuoso team Housemarque, il gioco è un action tridimensionale ad alto tasso d’azione, con un trama che va dal thriller psicologico al classico sci-fi. Il frenetico gameplay bullet-hell riesce a sfruttare e mettere in risalto tutte le caratteristiche di PS5, incluse quelle del pad DualSense, grazie al suo feedback aptico. Si tratta quindi di uno sparatutto unico nel suo genere, che unisce tattica e frenesia, oltre ad essere estremamente vario grazie a un un mix di mondi generati proceduralmente che garantiscono al gioco una longevità invidiabile.

» Clicca qui per acquistare Returnal

Resident Evil Village

Il survival horror è tornato

La serie di survival horror più famosa di sempre torna con un gioco destinato a lasciare il segno: Resident Evil Village prende infatti tutto ciò che di buono era stato fatto con il settimo capitolo e lo porta alla massima potenza. La moderna tecnologia PS5, abbinata al RE Engine di Capcom, offre un’esperienza viscerale e terrificante, in grado di combinare un’azione mozzafiato con un gameplay in soggettiva davvero funzionale al contesto. Ambientato alcuni anni dopo gli orribili eventi di Resident Evil 7, Village chiuderà una volta per tutte le saga di Ethan Winters e sua moglie Mia, con Chris Redfield pronto a ricomparire nella loro vita sconvolgendola per sempre.

» Clicca qui per acquistare Resident Evil Village

Ratchet & Clank Rift Apart

Il duo dinamico è tornato

Riportando in scena una delle coppie più famose della storia dei videogiochi, Ratchet & Clank: Rift Apart è ultimo episodio di uno dei franchise più amati di sempre tra quelli nati in casa PlayStation. Nato come una vera e propria esclusiva PS5, quest’ultima avventura ci metterà contro un imperatore robotico intento a conquistare i mondi interdimensionali, incluso l’universo di Ratchet e Clank. Rift Apart si svolge infatti in diverse dimensioni con ambientazioni completamente nuove, tanto che grazie all’SSD si potrà passare da una dimensione all’altra alla velocità della luce. Grazie ai grilletti adattivi del DualSense si potranno percepire le differenti armi, mentre con il feedback aptico si potranno sentire le scosse e le esplosioni direttamente sul palmo della mano.

» Clicca qui per acquistare Ratchet & Clank Rift Apart

Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri

Il ritorno di Nathan Drake

Naughty Dog non è solo The Last of Us, visto che la sua storica saga di Uncharted è ora disponibile anche su PS5 con due dei suoi capitoli più celebri. Uncharted Raccolta L’eredità dei Ladri sfrutta a pieno le caratteristiche hardware di PS5 e ripropone di classici Uncharted 4 Fine di Un Ladro e Uncharted L’Eredità Perduta con grafica e prestazioni migliorate, implementazione completa di Feedback aptico, grilletti adattivi, audio 3D e supporto all’SSD. Tornare nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer vivendo le loro avventure in giro per il mondo alla ricerca di antiche reliquie è ancora una volta un’esperienza da non perdere.

» Clicca qui per acquistare Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri

Elden Ring

Il capolavoro di Hidetaka Miyazaki

È il capolavoro di Hidetaka Miyazaki: possiamo definire così Elden Ring, l’evoluzione open world di Dark Souls, che vi porta in un mondo straordinario per caratterizzazione, per segreti da svelare, per la sensazione costante che avrete di poter custodire davvero il destino nelle vostre mani. Splendente su next-gen, si tratta davvero di un titolo da non perdere per ogni possessore di PS5.

» Clicca qui per acquistare Elden Ring

Horizon Forbidden West

Un’icona del mondo PlayStation

Il comparto tecnico di Horizon: Forbidden West è quanto di meglio si possa avere su PS5: il viaggio di Aloy nell’Ovest Proibito è quasi certamente il gioco graficamente più impressionante che vedrete mai girare sulla vostra console, forte di un open world ricco, dai biomi vivissimi, in cui tantissime cose succedono su schermo contemporaneamente. E, se questo non basta, dietro questo grande traguardo tecnico si nasconde un gioco di straordinario valore, da cui farete difficoltà a staccarvi.

» Clicca qui per acquistare Horizon: Forbidden West

Kena Bridge of Spirits

Una fiaba magica

Sicuramente, Kena Bridge of Spirits è stata una piccola sorpresa sin dal giorno del suo annuncio: si tratta infatti di un action adventure dalla forte componente narrativa, che combina l’esplorazione con combattimenti versatili e sempre spettacolari, in un mondo fantastico davvero molto affascinante e immersivo. Nel gioco vestiamo i panni di Kena, una giovane guida spirituale che decide un giorno di intraprendere un viaggio verso un villaggio abbandonato per cercare il santuario della montagna sacra. Da lì, prenderà il via un’avventura unica, piena di momenti magici destinati a lasciare il segno nel cuore e nello spirito del giocatore.

» Clicca qui per acquistare Kena Bridge of Spirits

FIFA 22

Il simulatore calcistico per antonomasia

Quello di FIFA è un marchio che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che anno dopo anno Electronic Arts continua a sfornare simulatori calcistici in grado di saziare la fame di ogni appassionato del gioco più bello del mondo. FIFA 22 rappresenta infatti un notevole passo avanti per la serie: la tecnologia Hypermotion applicata al gameplay, una modalità carriera rivista e l’opzione VOLTA Football ancora più accattivante rendono il titolo una perla assoluta, giocata da milioni di possessori di PS5. Infine, tutte le novità legate a FIFA Ultimate Team garantiscono una longevità impagabile, che difficilmente vi farà togliere gli scarpini virtuali dai piedi.

» Clicca qui per acquistare FIFA 22

Dying Light 2

Un mondo di zombie completamente esplorabile

In maniera ancora maggiore rispetto al primo capitolo, Dying Light 2 Stay Human ci immerge in un mondo davvero vasto, popolato da morti viventi e minacce di ogni genere. Il virus ha preso il sopravvento, tanto che la civiltà così come la conosciamo è ormai perduta per sempre. Il giocatore sarà chiamato a usare agilità e abilità per sopravvivere e dare una nuova forma al mondo e per farlo dovrà anche partecipare alla vita di una città precipitata in una nuova epoca oscura. L’open world è davvero molto vario e ci permetterà di scoprire strade diverse e passaggi nascosti (grazie anche alle nostre abilità parkour), mentre ogni azione che prenderemo potrebbe avere una conseguenza reale.

» Clicca qui per acquistare Dying Light 2

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Il ritorno di Jin Sakai

Una delle più grandi sorprese di PS4 è tornato anche su PS5 in una versione riveduta e corretta davvero molto interessante. Ghost of Tsushima Director’s Cut è un open world ambientato nell’antico oriente, ricreato con una grafica mozzafiato e ambientazioni davvero molto realistiche. Nei panni del guerriero Jin Sakai potremo combattere come Samurai o come Spettro, affinando le tecniche di battaglia con nuove armi e abilità. Il team di sviluppo Sucker Punch ha incluso in questa versione completa vari contenuti inediti aggiuntivi, inclusa l’espansione per giocatore singolo chiamata Iki Island.

» Clicca qui per acquistare Ghost of Tsushima Director’s Cut

Demon’s Souls

Il remake del papà di tutti i soulslike

Uno dei più clamorosi titoli disponibili su PS5 è sicuramente il remake di Demon’s Souls, il classico soulslike di FromSoftware riportato in vita dalla bravura del team Bluepoint Games. Ricostruito da zero grazie a un motore grafico in grado di mostrare i muscoli della console Sony, questo remake ci immerge in un mondo spaventoso di un’oscura e nebbiosa terra fantasy, più precisamente nel regno settentrionale di Boletaria, un tempo prosperosa terra di cavalieri e ora piagata da creature e demoni senza pietà. La classicia giocabilità del souls ci chiamerà a perfezionare e affinare le nostre abilità in battaglia, stando molto attenti passo dopo passo a non perdere le anime accumulate sino a quel momento. La morte, in Demon’s Souls, è solo l’inizio.

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls

Deathloop

Non chiamatelo sparatutto in soggettiva

Una delle ultime esclusive per console PlayStation 5 targata Bethesda è senza dubbio Deathloop. Dotato di uno stile unico che solo gli sviluppatori di Arkane sono in grado di tirare fuori dal cilindro – un’ambientazione retro-futuristica ispirata agli anni ‘60 – il gioco ci mette nei panni di Colt, intrappolato in un loop temporale sulla misteriosa isola di blackreef, condannata a rivivere lo stesso giorno in eterno. Il gameplay è in grado di lasciare ai giocatori la libertà di aggirarsi furtivamente per i livelli o affrontare i numerosi avversari ad armi spianate, il tutto in una modalità per giocatore singolo accompagnata anche da una modalità multigiocatore al cardiopalma.

» Clicca qui per acquistare Deathloop