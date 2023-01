PS5 sta guadagnando terreno in Giappone, battendo un altro big

Nonostante i ben noti problemi di scorte degli ultimi mesi, sembra che PS5 abbia finalmente recuperato il terreno perduto, specie nella Terra del Sol Levante.

In concomitanza con il lancio di DualSense Edge, il controller di fascia più elevata e personalizzabile studiato per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), sembra proprio che la console current-gen abbia portato a casa grandi numeri in Giappone.

Nonostante le voci spingano addirittura in direzione di PS6, la piattaforma di attuale generazione dell’ecosistema PlayStation sembra iniziare a mostrare i muscoli per quanto riguarda le classifiche di vendita.

Ecco quindi che, come riportato anche da Push Square, PS5 sta davvero guadagnando terreno in oriente, piazzandosi al primo posto della classifica hardware settimanale.

Non è un segreto che tutto ciò che non sia legato al panorama di Nintendo Switch fatichi e non poco a tenere il passo in Giappone.

Tuttavia, con Sony che sta iniziando a lasciarsi alle spalle i suoi problemi di produzione, PS5 sta ora trovando la retta via, mettendo in mostra alcuni numeri di vendita realmente competitivi nell’ultima classifica settimanale.

La PS5 standard è stata infatti la console più venduta in Giappone la scorsa settimana, con 38.602 unità, circa 10mila in più rispetto al secondo posto, che questa volta è occupato da Switch OLED.

Guardando ai totali, entrambi i modelli di PS5 hanno venduto insieme 42.152 unità, mentre la famiglia Switch ha totalizzato 51.587 unità. Quindi, le console Sony sono sì ancora in secondo piano, ma è altresì vero che vedere un modello di PS5 in testa è sicuramente una vittoria per il colosso nipponico.

In termini di software, è ancora vittoria quasi totale per Nintendo, anche se Gran Turismo 7 ha raggiunto comunque la Top 10, piazzandosi al nono posto. One Piece Odyssey, che aveva avuto un ottimo debutto la scorsa settimana, è sceso all’11imo posto su PS4 e al 14imo su PS5.

Restando in tema, il prossimo e importante aggiornamento del firmware di PS5 potrebbe finalmente aggiungere lo streaming dei giochi a PS Plus Premium, e non solo.

Ma non è tutto: vediamo quali sono i migliori giochi PS5 da giocare sulla vostra console nel 2023, per tutti quelli che sono felici possessori di PlayStation 5.