PS5, Jim Ryan promette di ‘entusiasmare i fan’ con i migliori giochi esclusivi

A settembre, Sony ha presentato al pubblico la data e il prezzo di PS5, nella sua doppia versione con e senza lettore ottico. Da quel momento, la “sfida” a Microsoft (notare le virgolette) e alla sua Xbox Series X|S ha preso ufficialmente il via, con l’ultima novità rappresentata dal video teardown di pochi giorni fa, nel quale abbiamo potuto vedere PlayStation 5 “nuda”.

Ora, parlando con Naver (via PSU), Jim Ryan di Sony ha deciso di “attaccare” nuovamente la concorrenza, chiarendo che la sua compagnia ha tutta l’intenzione di entusiasmare i fan di tutto il mondo con la versatilità della nuova console e anche e soprattutto con la sua gamma di giochi first party, che includono Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, il remake di Demon’s Souls e SackBoy: A Big Adventure.

Un'immagine di PS5.

Ecco le parole di Ryan al riguardo:

È difficile parlare del mercato dei videogiochi in generale o di altre console di gioco, ma penso che il valore sia abbastanza ovvio nel caso di PS5. Saremo in grado di stupire i fan di tutto il mondo con i migliori giochi esclusivi oggi sul mercato e offriremo un dispositivo di nuova generazione che li affascinerà.

Ryan non è nuovo a queste uscite a gamba tesa: già lo scorso settembre, nel corso di un’intervista coi colleghi di GamesIndustry.biz, il CEO di Sony Interactive Entertainment aveva infatti dichiarato senza troppi complimento che che PlayStation 5 avrà di fatto la lineup di giochi migliore della storia, soprattutto in confronto alle precedenti generazioni di console PlayStation.

Ma non solo: se volete sapere tutto su PS5, nel nostro speciale a cura di Stefania Sperandio vi abbiamo spiegato per filo e per segno tutto ciò che c’è da leggere sulla nuova e attesissima console next-gen di Sony.

Ancora uno scatto di PlayStation 5.

Infine, poco sotto potete scoprire dove prenotare la console al miglior prezzo sul mercato, non appena i preordini prenderanno nuovamente il via: