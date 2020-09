PS5 sta arrivando: rivelata data di uscita e prezzo ufficiale, pre-order da domani!

Dopo una lunga attesa, finalmente la notizia che molti aspettavano è giunta: in occasione dello showcase dedicato alle novità PS5, Sony ha finalmente svelato sia la data di uscita che il prezzo ufficiale della sua nuova console next-gen (sia nella versione con lettore ottico che only digital).

I prezzi sono infatti di 499€ per la console con lettore e di 399€ per la Digital Edition, con un rilascio previsto per il 19 novembre 2020 in Europa e 12 novembre in USA, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Australia, Canada, Messico e Giappone.

La distribuzione “spezzata” potrebbe essere relativa a qualche problema legato alle scorte della console, come vociferato nei giorni scorsi.

Un'immagine promozionale di PS5 con DualSense.

Sony ha inoltre confermato che da domani presso rivenditori selezionati saranno anche disponibili i pre-ordini di PS5.

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers. — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020

Il PlayStation Blog giapponese ha inoltre elencato la line-up provvisoria della console: Demon’s Souls – Destruction All-Stars – Spider-Man: Miles Morales – Sackboy – Astro’s Playroom.