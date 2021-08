PS5, installare un SSD NVMe può migliorare i tempi di caricamento

Sony ha recentemente fatto un passo avanti nel supporto agli SSD NVMe esterni per PS5, il cui arrivo era già stato anticipato nei mesi scorsi, per la gioia di tutti gli utenti preoccupati di non avere abbastanza spazio per i loro giochi preferiti.

Tra le alternative più interessanti c’è quella segnalata da Mark Cerny, architetto di PS4 e PS5, che si è detto entusiasta dell’SSD NVMe SN850 firmato Western Digital e lo ha ampiamente consigliato.

Un altro prodotto degno di nota si è fatto spazio di recente grazie alla sua piena compatibilità con i requisiti richiesti: si tratta dell’Aorus Gen4 7000s.

Sony non ha nessuna intenzione di mandare gli utenti allo sbaraglio nel caso in cui decidano di installare autonomamente un SSD, e ha comunicato una serie di requisiti da seguire per assicurarsi che l’operazione vada a buon fine.

Grazie a un’analisi di Digital Foundry è possibile venire a sapere che uno specifico hard disk ha mostrato un vantaggio contestuale rispetto all’SSD interno.

L’analisi è stata condotta sul firmware beta 2.o con un Samsung 980 Pro SSD e il team che se n’è occupato ha riscontrato «risultati incoraggianti», come riportato anche da VGC.

«L’SSD che abbiamo testato è abbastanza veloce da gestire esclusive come Ratchet & Clank Rift Apart senza alcun problema, comportandosi esattamente come l’unità installata su PS5 anche per le scene con larghezza di banda elevata».

Se da una parte le performance del prodotto Samsung sono «essenzialmente identiche» all’SSD di serie, come riscontrato sul titolo di Insomniac Games, le cose cambiano per i giochi PS4.

«In questo caso», prosegue l’analisi, «subentra il fattore dei tempi di caricamento. La maggior parte dei giochi old-gen che abbiamo testato, come The Witcher 3 e Fallout 4, girano con un leggero vantaggio su Samsung 980 Pro».

Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, ancora una volta testato in modalità retrocompatibilità, i tempi di caricamento sono diminuiti di circa 3 secondi con il prodotto di Samsung rispetto a quello di Sony.

L’unica eccezione è rappresentata da Battlefield V, che ha ottenuto un risultato migliore con l’SSD di serie.

In conclusione, per quanto riguarda i titoli next-gen (al di là del già citato Ratchet & Clank), le performance sono assolutamente uguali tra i due SSD, e non mostrano alcuna differenza degna di essere riportata.

Nel mentre, Xbox è entrata a gamba tesa nella discussione avvisando la community che la procedura di installazione di un SSD esterno su Xbox è più semplice rispetto a quella da seguire sull’ammiraglia Sony.

Ma la console next-gen del colosso giapponese può vantare una piccola vittoria: i suoi giochi pesano meno rispetto a quelli di Xbox Series X, e l’SSD può contenerne di più.

Se state ancora utilizzando la vostra PS4, dovete sapere che in seguito all’update beta 9.0 una feature passata in secondo piano in passato sarà finalmente disponibile.