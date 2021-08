PS5, confermato un altro SSD compatibile (ed è una bomba)

Pochi giorni fa PS5 ha confermato l’introduzione del supporto agli SSD NVMe esterni, con tanto di pagina di supporto per aiutare le persone con l’installazione.

Seagate FireCuda 530 è il primo SSD ad essere ufficialmente compatibile con la console next-gen di Sony, cui ora ne ne aggiungerà un altro.

Del resto, i vari produttori hanno condotto dei test insieme a Sony per garantirne la piena compatibilità, ragion per cui si tratta solo di avere un po’ di pazienza.

Questo a fronte di un update non ancora ufficialmente disponibile, il quale dovrebbe includere in ogni caso almeno otto nuove funzionalità su PlayStation 5.

Ora, il produttore di periferiche per PC Gigabyte ha confermato che uno dei suoi SSD NVMe premium, l’Aorus Gen4 7000s, è compatibile con PlayStation 5.

La società ha infatti reso noto (via GameSpot) che il suo SSD soddisfa tutte le specifiche stabilite da Sony nell’aggiornamento del firmware beta emerso la scorsa settimana.

Ecco le specifiche complete dell’oggetto:

SSD NVMe PCIe 4.0 di nuova generazione AORUS

Fattore di forma M.2 2280

Interfaccia: PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.4

Capacità: 1 TB

Seq. Velocità di lettura: fino a 7000 MB/s

Seq. Velocità di scrittura: fino a 5500 MB/s

Tecnologie di livellamento dell’usura, over-Provision

TRIM & S.M.A.R.T supportati

Crittografia AES-256 supportata

Protezione termica dell’acceleratore

L’Aorus 7000s è quindi progettato per competere con i migliori SSD attualmente presenti sul mercato, grazie a velocità sequenziali fino a 7000MB/s in lettura e 5500MB/s in scrittura, oltre a una resistenza davvero al top.

Un'immagine dell'Aorus 7000s

Su Amazon il prodotto figura al momento non disponibile per l’acquisto, sebbene vi suggeriamo di tenere d’occhio la pagina per gli aggiornamenti del caso.

Ricordiamo in ogni caso che Sony ha suggerito una procedura a modo per installare gli SSD su PS5.

Il tutto mentre Mark Cerny, architetto di PS4 e PS5, ha voluto consigliare una soluzione per la quale optare in sede di installazione.

