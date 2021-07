PS5, Sony raccomanda tre requisiti “creativi” per installare gli SSD

PS5 sta finalmente preparando l’introduzione del supporto agli SSD NVMe esterni, realizzando una pagina di supporto per aiutare gli utenti per l’installazione.

Dopo aver già annunciato che Seagate FireCuda 530 è il primo SSD ad essere ufficialmente compatibile con la console next-gen, Sony ha infatti pubblicato un aggiornamento in versione beta che, solo per alcuni utenti, permette già di poter installare memorie esterne.

La notizia è arrivata proprio ieri, dopo che gli stessi produttori hanno confermato di aver condotto dei test insieme a Sony per assicurarne la piena compatibilità.

L’update in questione non è ancora disponibile per il territorio italiano, ma prepara l’arrivo di almeno otto nuove funzionalità su PS5.

Come riportato da Eurogamer.net, Sony ha appena pubblicato per i propri utenti americani una guida per l’installazione degli SSD, che rivela come prima di iniziare siano necessari tre curiosi requisiti.

Prima di procedere con i passaggi completi, Sony suggerisce ai suoi utenti di procurarsi prima di tutto:

Una stanza ben illuminata con un tavolo

Un cacciavite a croce

Una torcia elettrica (opzionale)

Le istruzioni complete, consultabili a questo indirizzo, includono in totale ben 12 passaggi, a dimostrazione che non si tratta di una procedura così immediata per gli utenti.

Inoltre, Sony ricorda nuovamente che la feature è accessibile solamente ai giocatori che possiedono l’ultimo firmware in fase beta e che, prima di procedere, devono assicurarsi di possedere un SSD compatibile, come Seagate FireCuda 530.

L’installazione di una memoria esterna è chiaramente una procedura ingombrante, dal momento che Sony ha deciso di rendere necessario suggerire dei requisiti creativi: quando arriverà il momento di applicare un SSD NVMe, assicuratevi dunque di avere a disposizione abbastanza spazio e luminosità.

Xbox ha approfittato della situazione per lanciare una frecciata a PS5, sottolineando che sulla propria console installare un SSD esterno è molto semplice.

In ogni caso, l’SSD di PS5 si è dimostrato comunque superiore nell’archiviazione dei giochi, essendo in grado di conservarne in quantità maggiore a parità di memoria.

In attesa che la feature sia disponibile anche sul nostro territorio, abbiamo realizzato una guida per spiegarvi esattamente tutto ciò che dovete sapere sugli SSD aggiuntivi.