PS5, in arrivo un “ambizioso” multiplayer online dal team di The Getaway

PS5 si prepara ad un 2022 potenzialmente scoppiettante, e il futuro ancora successivo potrebbe segnare l’esordio di grandi titoli.

La nuova generazione di Sony sta finalmente ingranando come si deve, nonostante il problema delle scorte, e stanno arrivando altri giochi importanti.

Uno dei prossimi è senz’altro Horizon Forbidden West, una tra le uscite più attese da tutti i possessori di PS5, con una campagna che promette faville.

E sempre sulla console Sony arriveranno anche tanti altri titoli del franchise di Call of Duty, tra cui un sequel a sorpresa che non ci aspettavamo.

I videogiochi più interessanti sono senz’altro quelli che provengono dagli studi interni di PlayStation, che hanno dato la possibilità di giocare titoli come Ghost of Tsushima per esempio.

PlayStation ha sempre avuto uno stuolo di team talentuosi nelle sue molteplici generazioni, e tra questi c’è anche London Studio, al suo massimo nell’era PS2.

Negli ultimi anni il team ha lavorato ad alcuni progetti per PlayStation VR, ma pare che il prossimo sarà un titolo più corposo per PS5.

A darci l’input è The Gamer, che riporta la pubblicazione di un annunucio di lavoro da parte di London Studio, il quale lascia intendere quali saranno le caratteristiche del loro prossimo videogioco.

We're building a team from the ground up for an upcoming PlayStation 5 online game

New starters will join at the perfect time to get involved in shaping our plans for a project we are exceptionally excited about!

Take a look at all our open roles https://t.co/qD0R8bf8Bx pic.twitter.com/GbBZdB5Jac

— PlayStation London Studio is Hiring! (@LondonStudioHQ) January 26, 2022