Call of Duty lancerà tre nuovi giochi su PS5? C’è anche COD Warzone 2

Un nuovo report arrivato direttamente dal giornalista Jason Schreier ha svelato novità importanti per la serie FPS di Activision: non solo ci sarebbero già in sviluppo tre nuovi capitoli della saga, ma uno di questi sarebbe anche Call of Duty Warzone 2.

Dopo la già annunciata acquisizione da parte di Xbox e Microsoft, il publisher starebbe infatti già pensando a quelli che saranno i prossimi episodi del franchise dopo Call of Duty Vanguard, in attesa che l’accordo venga ufficialmente finalizzato.

In merito alle preoccupazioni sollevate da Sony, che aveva invitato Microsoft a rispettare gli accordi già stabiliti con Activision, Phil Spencer aveva già confermato che i prossimi giochi di Call of Duty sarebbero comunque usciti anche su PlayStation e che il franchise non sarebbe diventato un’esclusiva.

Un insider aveva però lasciato intendere che questo accordo avrebbe avuto una scadenza: la casa di Redmond per il momento si starebbe semplicemente limitando a soddisfare i contratti già stipulati prima dell’acquisizione.

L’indiscrezione sembrerebbe essere stata confermata da un nuovo report di Jason Schreier su Bloomberg, secondo il quale Activision Blizzard avrebbe già in mente tre nuovi giochi che usciranno su PlayStation, tra i quali ci sarebbero gli episodi del 2022 e del 2023 del franchise e un misterioso Call of Duty Warzone 2.

Su quest’ultimo nuovo battle royale sono arrivate indiscrezioni anche da parte del leaker Tom Henderson, secondo il quale dovrebbe trattarsi di un free-to-play disponibile esclusivamente su console di nuova generazione, definendolo «un nuovo gioco per hardware migliori» e che, di conseguenza, non dovrebbe più integrare i precedenti elementi.

Warzone 2 is literally that… Warzone 2. Current gen and PC only… No past weapon integrations etc. A completely new game for the better hardware. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 25, 2022

Nel suo articolo, Jason Schreier ha però sottolineato che il futuro di Call of Duty su PlayStation sarà «più nebuloso» dopo il lancio di questi tre giochi.

Stando a fonti anonime, questi giochi farebbero infatti parte dell’accordo già intrapreso tra Sony e Activision Blizzard: una volta rispettati ufficialmente i contratti, Microsoft potrebbe anche decidere di fare marcia indietro e di rendere la saga FPS un’esclusiva Xbox, come sta già accadendo con le ultime produzioni Bethesda.

To be clear, this news of Activision's contract with Sony is not related to the timing of when the acquisition closes. This contract was signed before last week's news — Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022

Insomma, il futuro di Call of Duty appare ancora una volta pieno di dubbi: la casa di Redmond per il momento si limiterà a fare ciò che è stato stabilito nei precedenti contratti, ma in seguito dovrebbe stabilire caso per caso se lanciare o meno i prossimi giochi in esclusiva.

Microsoft e Activision Blizzard al momento non hanno voluto commentare l’indiscrezione, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Per il momento, non resta che aspettare di scoprire eventuali notizie sull’eventuale seguito del popolare battle royale, che sembra non abbia alcuna intenzione di fermarsi con i crossover fuori di testa.