Horizon Forbidden West, la campagna avrà la stessa durata di Zero Dawn

Il lancio di Horizon Forbidden West è sempre più vicino: l’attesa nuova avventura di Aloy per PS5 e PS4 arriverà ufficialmente sulle nostre console per le prossime settimane e, stando alle ultime informazioni rivelate dagli sviluppatori, accompagnerà i giocatori per tante ore.

Sembra infatti che Horizon Forbidden West abbia deciso di proseguire la giusta strada segnata da Zero Dawn, in particolar modo anche sulla quantità di tempo necessario per portare a termine la campagna, che non dovrebbe subire alcuna variazione.

Ovviamente questo non significa che sarà tutto uguale: trattandosi di un sequel, il mondo di gioco si è inevitabilmente trasformato, ma quello gli sviluppatori stanno lavorando duramente sul garantire la giusta continuità.

In un’intervista rilasciata al portale tedesco GamePro.de (via Wccftech), il game director Mathijs de Jonge ha infatti svelato che la storia di Forbidden West avrà praticamente la stessa durata di Zero Dawn.

Ricordiamo che la precedente avventura di Aloy presentava una longevità media di circa 20-24 ore, nel caso si decida naturalmente di considerare soltanto la campagna principale e ignorando le attività secondarie.

Le parole del game director svelano dunque che anche su Horizon Forbidden West i giocatori potranno aspettarsi una longevità molto simile, che naturalmente potrà allungarsi in base alle ulteriori missioni che si sceglierà di affrontare in questa nuova esclusiva.

Potrebbero inoltre esserci alcuni incentivi per la rigiocabilità, dato che in precedenza Guerrilla Games aveva svelato che, pur essendoci solo un finale, alcuni aspetti secondari varieranno per ogni giocatore in base ai rapporti sviluppati con ogni personaggio del gioco.

A questo punto non resta dunque che aspettare il lancio dell’ultima grande avventura di Aloy, previsto per il prossimo 18 febbraio, per scoprire la quantità di ore che gli utenti sceglieranno di impiegare per portare a termine la storia.

Del resto, è già stato annunciato che Forbidden West sarà molto più profondo rispetto al predecessore, come dimostrato dall’aggiunta delle tribù.

Anche il cast dell’ultima esclusiva di Guerrilla Games sarà decisamente stellare: tra le principali interpreti c’è infatti anche una star di Matrix.