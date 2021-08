PS5, nuovo gioco ha oltre 300 trofei al lancio: è un record

Un nuovo gioco disponibile da oggi su PS5 si è fatto notare per la sua enorme quantità di trofei disponibili, che l’ha immediatamente reso il titolo PlayStation 5 con la lista più grande di sempre.

Si tratta di Train Sim World 2, il titolo dedicato per gli amanti delle iconiche locomotive ad alta velocità, disponibile da oggi anche come upgrade gratis per i possessori della versione PS4.

È dunque un approccio decisamente diverso da quello adoperato dall’ultima esclusiva PS5, che ha invece reso possibile ottenerli tutti in una sola run.

Sony è consapevole dell’importanza dei trofei per determinate categorie di giocatori: l’ultimo update per la console next-gen ha reso la loro catalogazione molto più semplice.

https://www.youtube.com/watch?v=ivUrBedKCvg

Come riportato da Push Square, il titolo si è fatto notare fin da subito dalla community per l’incredibile numero di trofei presenti fin dal day-one del titolo.

In totale sono infatti presenti ben 328 trofei sbloccabili su PS5, il che rappresenta un incredibile record per la console di Sony, al quale nessun titolo è mai riuscito ad avvicinarsi.

Chiunque abbia precedentemente giocato a Train Sim World 2 probabilmente non rimarrà sorpreso dalla notizia: il simulatore di treni su PS4 era stato perfino costretto a creare «set» di trofei a causa dei limiti della console, dato che l’elenco continuava ad essere aggiornato per via delle nuove espansioni.

Tuttavia, questi limiti sembrerebbero essere stati rimossi su PS5, il che ha reso possibile per Train Sim World 2 di introdurre fin dal lancio oltre 300 trofei sbloccabili per gli utenti.

Per rendere l’idea di quanto sia incredibile questo traguardo, il secondo titolo con il maggior numero di trofei su PS5 è The Elder Scrolls Online, che però si è fermato a «soli» 142.

Di sicuro, gli utenti appassionati della caccia ai trofei che sceglieranno di dare fiducia a Train Sim World 2 non si stancheranno facilmente di mettersi alla prova.

Un big recente ha inoltre deciso di includere tre platini in un solo gioco, come premio per chiunque riesca a completare tutta l’avventura al 100%.

Tuttavia, la situazione rese scontenti gli appassionati su Xbox, dove pur adoperando una tecnica simile a quanto fatto su PlayStation non riusciva a raggiungere una cifra nettamente tonda.

Secondo un brevetto registrato da Sony, i trofei PlayStation potrebbero presto essere utili anche per l’organizzazione di tornei competitivi.