PS5, disponibile un aggiornamento dell’SDK: sblocca un’importante feature

Un’importante feature di PS5 è stata sbloccata grazie ad un aggiornamento dell’SDK, gli strumenti utilizzati per lo sviluppo dei giochi sulla console.

La funzionalità è stata scoperta per la prima volta in Ghost of Tsushima Director’s Cut, l’ultimo titolo lanciato dagli studi interni PlayStation.

La Director’s Cut è una nuova edizione di Ghost of Tsushima, che introduce potenziamenti next-gen e un’espansione della storia.

La feature era stata avvistata già ieri, al lancio delle recensioni, ma adesso sappiamo cosa l’abbia resa disponibile.

Come notato dai recensori di Ghost of Tsushima Director’s Cut, i giocatori hanno potuto importare i salvataggi della versione PS4 su quella PS5 senza procedure troppo astruse.

Ghost of Tsushima è il primo gioco first-party ad implementare un metodo simile, anche se in assoluto lo scettro spetta a Star Wars Jedi Fallen Order, tra i third-party, almeno.

In sostanza, adesso basta avere i salvataggi sulla console next-gen, via una chiavetta USB o direttamente sul sistema, e premere un tasto per averli subito con sé.

Ciò sarebbe stato impossibile fino alla pubblicazione di questo update, dal momento che PS5 non poteva semplicemente vedere i salvataggi di PS4, ritenuti incompatibili.

Trattandosi di una novità lato sviluppo, Sony non ha reclamizzato la cosa, che è stata però “ufficializzata” da Digital Foundry.

«Abbiamo dato uno sguardo alla roadmap SDK di Sony un po’ di tempo fa e il concept di permettere ai titoli PlayStation 5 di accedere ai dati degli utenti PlayStation 4 era stato promesso per un update futuro», si legge in un articolo dell’etichetta tech.

Un update che «sembra ora essere stato distribuito», come scrive Richard Leadbetter sulle pagine del sito inglese.

I Trofei vengono allo stesso modo riconosciuti e integrati non appena entrati in partita, anche se per alcuni sembrerebbero esserci dei problemi.

Inoltre, «il sistema di importazione è anche attento ad avvisarti che i dati importati sovrascriveranno alcun salvataggio esistente».

Viene sottolineato quanto questo sistema non sia la soluzione ideale cui è giunta Microsoft con Smart Delivery, ma che perlomeno tale meccanica funzioni su PS5.

Sappiamo quanto i giocatori ci tengano ai Trofei su PlayStation, per cui si auspica che in futuro non ci siano problemi neppure per loro.

Del resto, gli upgrade diventano sempre più comuni, come nel caso dell’appena annunciata Skyrim Anniversary Edition.

Avere un sistema che funzioni senza alcun grattacapo, quindi, sarebbe di importanza fondamentale per gli utenti next-gen in questa fase di transizione.