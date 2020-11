PS5, il nuovo aggiornamento non risolve il bug della coda: qual è la soluzione?

Stamane, vi abbiamo rivelato che Sony ha lanciato un nuovo aggiornamento per PS5, scaricabile su console nei territori dove la console è già stata resa disponibile.

Questo update porta il software di sistema alla versione 20.02-02.25.00 ed occupa circa 886MB di spazio libero.

La descrizione recita: «questo update del software di sistema migliora le performance del sistema», non rivelando altri dettagli in merito alla cosa.

Un dettaglio di DualSense e PS5.

Sono un molti tuttavia ad essersi domandati se l’aggiornamento risolve il fastidioso bug della coda, segnalato pochi giorni fa anche da noi di SpazioGames. A quanto pare, non è così: come riportato dai colleghi di IGN USA (via VGC), il problema sembra purtroppo persistere anche dopo aver effettuato il download dell’update.

Ricordiamo che l’errore pone un gioco perpetuamente “in coda per il download”, oppure la console restituisce un messaggio di errore del tentativo di scaricamento. In ambedue i casi i giocatori vengono rimandati al menu dei download, tanto che il bug può essere risolto ad ora soltanto ripristinando la console alle impostazioni di fabbrica (effettuando quindi un cosiddetto hard reset).

Ci auguriamo che Sony rilasci una seconda patch mirata a correggere questo problema decisamente fastidioso.

In attesa dell’uscita italiana di PS5 vi suggeriamo di recuperare il nostro unboxing della console pubblicato solo pochi giorni fa pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 è in ogni caso prevista in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro). Ricordiamo anche che nuove unità saranno disponibili su Amazon al Day One!