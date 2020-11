PS5, un bug costringe al reset di fabbrica?

PS5 è disponibile in America e in altre nazioni del mondo a partire dalla giornata di ieri, 12 novembre 2020. In Europa (Italia inclusa) sarà invece disponibile durante la prossima settimana.

Ora, stando a quanto riportato da IGN USA (via VGC) sembra che alcuni utenti abbiano segnalato un preoccupante bug che impedisce loro di scaricare i giochi, con l’obbligo di un ripristino della console alle impostazioni di fabbrica come unica soluzione nota al momento.

Secondo alcuni utenti, i giochi PS5 rimangono bloccati con dicitura “Queued for Download”: il sistema considererebbe infatti i titoli ancora in fase di download, quando in realtà non ci sarebbe alcun gioco in scaricamento.

L’unica soluzione attuale è un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica, il quale porta inevitabilmente alla cancellazione di tutti i dati utente dalla console. Poco sotto, alcune immagini del bug riscontrato con Call of Duty: Black Ops Cold War.

Sembra che il bug sia stato riscontrato anche con altri giochi, ovvero Godfall, Demon’s Souls, Spider-Man: Remastered, Sackboy: A Big Adventure e infine anche l’app Disney +. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni ufficiali al riguardo, le quali non dovrebbero tardare ad arrivare.

PlayStation 5 è prevista in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).