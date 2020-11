PS5, nuove unità disponibili il 19 novembre su Amazon Italia

PS5 è letteralmente introvabile ma, con il COVID-19 che ci ha messo lo zampino, sono sorte nuove opportunità per reperirne una online.

Il giorno del lancio, Sony non porterà la console nei negozi fisici com’è tradizione ma quelle unità prima destinate alle grandi catene saranno dirottate sugli store virtuali.

Tra questi negozi figura anche Amazon Italia che, come riporta WCCFTech segnalando fonti da Twitter, renderà disponibili nuove unità di PS5 il 19 novembre.

Nel day one di PlayStation 5, nuove scorte saranno dunque disponibili su Amazon per quanti non fossero riusciti ad accaparrarsela prima.

Ma in quale orario bisognerà tenere d’occhio le pagine dello store? A quanto pare, le scorte verranno mandate online a partire da dopo le ore 13:00.

Buone notizie che, stando a quello che abbiamo sentito da ambienti Amazon, anche SpazioGames può confermare.

Per cui, ricapitolando, se non avete ancora preso una PS5, giovedì 19 novembre dalle ore 13:00 potreste avere la vostra chance di acquistarne una a questo indirizzo.

Una mail inviata da Amazon Italia nella giornata di ieri ha altresì confermato che le console preordinate all’apertura dei pre-order e date in consegna il 23 novembre saranno consegnate in quella data.

Per questo motivo, se al tempo vi è stata assegnata la data del 23 novembre, è probabile che PlayStation 5 venga spedita il 19 mentre è certo che il 23 sarà a casa vostra, con consegna fino alle 18 o alle 21 a seconda del corriere.

La grande catena del lancio si sta dunque mettendo in moto, con anche MediaWorld che ha dato il via alle spedizioni presso i negozi per il ritiro in filiale e lo stesso processo, segnalatoci da un nostro utente su Facebook, è stato avviato da Unieuro.