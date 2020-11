PS5: un trucco svela come risparmiare spazio su SSD

Il “problema” della capienza dell’SSD di PS5 (notare le virgolette) è sicuramente uno dei più discussi nelle ultime settimane.

Lo spazio libero sulla nuova console Sony è infatti pari a 667 GB: considerando lo spazio nativo di 825 GB, 158 GB sarebbero occupati dal sistema operativo, e il resto potrebbe essere occupato da giochi o applicazioni.

Un'immagine di PS5.

A quanto pare, però, sembra che sia stato scoperto un “trucco” per risparmiare un po’ di spazio di archiviazione: alcuni giocatori (via Reddit) avrebbero infatti notato che basta disattivare i video dei trofei – sbloccabili giocando i vari titoli – per evitare di occupare spazio extra. Questi infatti sembra occupino diversi MB su SSD.

Non parliamo certo di pochi megabytes, visto che solo i video legati ai Trofei di Astro’s Playroom occupano circa 500 MB. Disattivare la funzione è piuttosto semplice, visto che basterà andare nelle impostazioni della console, più precisamente tra le opzioni relative agli obiettivi sbloccabili.

Non male, quindi, visto e considerato anche che giochi come NBA 2K21 occuperanno 150GB di spazio libero sull’SSD della console, sebbene Sony abbia anche detto a chiare lettere di non iniziare a comprare un SSD aggiuntivo per PS5.

PlayStation 5 è attesa in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico Blu-ray Disc (proposta a 499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale (offerta invece a 399,99 euro).