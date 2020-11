PS5, disponibile un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Sony ha lanciato un nuovo aggiornamento per PS5, che sta venendo distribuito nei territori dove la console è già disponibile proprio in questi minuti.

L’update porta il software di sistema alla versione 20.02-02.25.00 e pesa circa 886MB, per cui non sembrerebbe trattarsi di un aggiornamento di poco conto.

Non sono state divulgate le patch note, per cui non ci è dato sapere nel dettaglio cosa questo update vada a ritoccare sulla console next-gen.

Ad ogni modo, l’aggiornamento di PS5 menziona il classico «questo update del software di sistema migliora le performance del sistema».

Una terminologia standard di ogni update, similmente a quanto avviene su PS4, e che non pare rivelare particolari interessanti.

Ad ogni modo, c’è già speranza tra i fan che questo update possa risolvere i problemi di crash incontrati sulla modalità riposo e all’utilizzo di storage esterni.

Un altro bug che abbiamo riportato soltanto stamattina riguarda invece i download, che non vanno a buon termine sulle console di molti giocatori.

L’aggiornamento farà parte evidentemente dei download che i giocatori italiani saranno chiamati ad applicare per utilizzare la loro nuova console online, per cui non dovrebbero esserci tempi di attesa o schermate specifiche da attraversare per il 19 novembre.