PS5: il giorno di lancio non sarà lo stesso per tutti?

Agosto sta volgendo al termine, ma di data e prezzo di PS5 ancora nulla. Le novità attese durante questi ultimi scampoli di estate sono purtroppo state disilluse, a favore di una mole di rumor e voci di corridoio non indifferenti (come il prezzo e la finestra di lancio presunte emerse su eBay pochi giorni fa).

Ora, è emersa una nuova indiscrezione relativa alla data di uscita della piattaforma next-gen Sony non proprio rassicurante (o perlomeno, non una buona notizia).

Un post su Reddit sembra indicare il fatto che PlayStation 5 potrebbe non uscire contemporaneamente in tutto il mondo come anticipato in precedenza.

Recentemente, PlayStation ha inviato email ai suoi utenti annunciando che sta prendendo le registrazioni per i preordini di PS5. Sebbene la console non sia di fatto ancora disponibile per il preorder, Sony vuole assicurarsi – in base all’ordine di arrivo delle richieste – di consentire ai giocatori di rispettare “una fila”.

Il problema però è un altro: sembra infatti che non tutti i giocatori riceveranno le loro console allo stesso tempo. Secondo l’utente di Reddit “Kgarvey”, il sito web ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War sembra implicare che PS5 uscirà più tardi in paesi al di fuori degli Stati Uniti e Canada.

Il sito ufficiale del nuovo titolo Activision afferma che «la versione PlayStation 5 di Call of Duty: Black Ops Cold War è prevista per il rilascio durante le vacanze natalizie del 2020 negli Stati Uniti e in Canada, e alla fine del 2020 per il resto del mondo». Ciò potrebbe stare a significare che la console non verrà rilasciata contemporaneamente in tutto il globo come dichiarato in precedenza il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Tuttavia potrebbe trattarsi di uno scarto di poche settimane, visto che si parla sempre e comunque di fine anno senza alcun posticipo al 2021. Ad ogni modo, al momento non vi è ancora alcuna conferma ufficiale, quindi possiamo dormire sonni tranquilli (perlomeno al momento).

Nell’attesa, non perdete anche i migliori videogiochi per PlayStation 4 in attesa di PS5 scelti per voi dalla redazione di SpazioGames!