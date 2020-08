PS5: data di uscita e prezzo rivelati da un negozio eBay?

Agosto sta per volgere al termine, e del prezzo e data di uscita di PS5 ancora nessuna conferma, nonostante in queste settimane i rumor siano stati davvero tanti (anche se nella maggior parte dei casi davvero poco affidabili).

In attesa che Sony Interactive Entertainment decida finalmente di condividere con il suo pubblico le informazioni ufficiali, un negozio eBay spagnolo noto con il nome di Tintasytonerstyt – con oltre 13mila feedback positivi – ha però messo a disposizione il pre-order di PlayStation 5 con tanto di presunto prezzo e data di uscita.

Da ciò che leggiamo il preordine di entrambe le versioni di PlayStation 5 imposta il prezzo rispettivamente a 499.95 euro (versione con lettore ottico) e 449.95 euro (versione digital only). Per quanto concerne invece la data di rilascio, il negozio indica la disponibilità della console a partire dal 20 novembre 2020.

Prima che facciate i salti di gioia, c’è un problema piuttosto serio: le spese di spedizione. Queste, relativamente a un eventuale invio fuori dal territorio spagnolo, ammontano a ben 299,95 euro! Si tratta di una cifra assolutamente spropositata, che porterebbe quindi il prezzo totale a ben oltre i 600 euro in entrambi i casi.

Va detto invece che per il territorio spagnolo le spese di spedizione sembrano essere gratuite. Se volete dare un’occhiata al negozio del venditore, non dovete fare altro che cliccare qui.

