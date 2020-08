Call of Duty Black Ops: Cold War, il reveal trailer ufficiale!

Dopo avervi annunciato la data di uscita del gioco e mostrato le prime immagini, ecco finalmente il reveal trailer di Call of Duty Black Ops: Cold War, nuovo capitolo della serie di FPS targati Activision.

Mostrato in concomitanza di uno speciale evento in-game di Call of Duty: Warzone, il video è visionabile poco sotto:

Il filmato – della durata di due minuti e mezzo circa . ci porta nel vivo della Guerra Fredda, un periodo storico di grandi tensioni tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica.

Black Ops: Cold War includerà cross play e cross progression tra ogni piattaforma su cui il gioco uscirà (current e next-gen), oltre a DLC gratuiti e un Battle Pass system e un sistema di progressione preso di peso da Warzone.

Il gioco ci permetterà di realizzare da zero il protagonista per quanto riguarda la campagna principale per giocatore singolo (la quale porterà a finali multipli diversi tra loro), oltre a presentarci il ritorno di Woods, Hudson e Mason, oltre a un gran numero di personaggi mai visti prima.

Ricordiamo che l’open beta del gioco prenderà il via nelle prossime settimane (in anticipo su PS4), mentre il multiplayer di Cold War verrà mostrato per la prima volta in occasione di un evento specifico atteso per il 9 settembre 2020.

Call of Duty Black Ops: Cold War è in ogni caso atteso per il 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.