I migliori videogiochi per PlayStation 4 in attesa di PS5 | Agosto 2020

Fin dal suo esordio nel 2013, ci siamo chiesti come verrà ricordata questa ottava generazione di console. Una preoccupazione lecita, anche considerando quanto ai tempi le pubblicazioni si arrangiassero tra remaster tappabuchi e multipiattaforma poco innovativi. Abbiamo dovuto aspettare perché arrivassero i veri grandi esponenti. Per questo, ormai a pochissimi mesi di quella che sarà appunto la nona generazione, abbiamo deciso di fare un elenco (non in ordine) dei migliori videogiochi PlayStation 4. Un elenco dalla doppia valenza: grazie alla già confermata retrocompatibilità di PlayStation 5, potrete continuare a giocare tutti i videogiochi di questo elenco anche sulla prossima.

Bloodborne (2015)

Iniziamo con quella che è stata la prima, grande esclusiva della PlayStation 4. Il meraviglioso incubo vittoriano creato dai medesimi artefici dei Dark Souls è un videogioco profondo, misterioso e incredibilmente affascinante. Un action-RPG profondo ma anche concreto e diretto, difficile ma allo stesso tempo onesto e sfidante. La misteriosa città di Yharnam è stata infettata da una non meglio chiarita malattia del sangue, e starà al personaggio comandato dal giocatore scoprirne le cause e mettere fine all’incubo. Ancora adesso supportato da una ricchissima community dentro e fuori dalla rete, Bloodborne rimane una delle esclusive più potenti a disposizione di PlayStation, ed è disponibile sia in versione base (nella collana PlayStation Hits) che nella versione Game of the Year, che include anche l’espansione The Old Hunters.

God of War (2018)

Secondo posto per un’altra grande esclusiva di PlayStation 4: la nuova vita di Kratos nel gelido settentrione è un racconto di redenzione e paternità. Il Fantasma di Sparta deve fare i conti sia con il proprio passato che con la responsabilità di assicurare il meglio a suo figlio Atreus. Santa Monica Studio crea un sequel mascherato da reboot che porta i personaggi a indagare parti profonde del loro animo, affiancando il tutto con un gameplay sia rinnovato che capace di non perdere i vecchi fasti che avevano reso la saga una delle più amate del panorama PlayStation. Il gioco è recuperabile a un prezzo molto vantaggioso grazie alla sua inclusione nella collana PlayStation Hits, e qualora vogliate capire come si è giunti al quarto capitolo, il terzo è stato pubblicato in una versione rimasterizzata nella medesima collana PlayStation Hits.

Death Stranding (2019)

Il prossimo videogioco è un’esclusiva se vogliamo temporanea, essendo da poco approdato anche su PC. Death Stranding, prima opera di Hideo Kojima dopo la sua partenza da Konami, è un videogioco che forse ha una media di valutazioni meno alta rispetto ad altri sulla medesima console, ma si merita un posto in questa classifica per via della sua fortissima anima progressiva. Un titolo che approfitta di una struttura semplice e se vogliamo quasi “strana” per il videogioco (la consegna di pacchi e carichi) per creare una trama profonda in un contesto post-apocalittico. Il videogioco di Kojima invita a riflettere sulla vita e sulla morte, sulla determinazione e sul lavorare bene. Lo fa silenziosamente, instillando all’interno del giocatore un percorso di naturale auto-perfezionamento insito nel game design. Probabilmente ci vorranno anni prima di comprenderne appieno tutte le sfaccettature, e perciò Death Stranding è una perla rarissima, che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire.

Red Dead Redemption II (2018)

Togliamoci per un momento dalle esclusive per approdare all’ultima grande epopea di Rockstar Games su PlayStation 4. Red Dead Redemption II è infatti un videogioco enorme in tutti i sensi, dal mondo aperto alla capacità di interazione, fino alla mutevolezza dell’ambiente e dei personaggi. L’epopea western di Arthur Morgan si colloca come un prequel del primo capitolo del 2010, ma si configura anche come una storia a sé stante. Dalla gestione del campo e delle missioni, fino alla cura di attrezzature e cavalcatura oltre che della moralità, Red Dead Redemption II si calibra attentamente nei compiti e nelle meccaniche per creare una convincente illusione di realtà. Tanto che gli stessi addetti ai lavori hanno ammesso che questo videogioco ha ridefinito il concetto stesso di mondo aperto, fissando nuovi standard (“c’è un prima e un dopo Red Dead Redemption II”). Di nuovo parliamo di un videogioco di valore storico altissimo, che può piacere o non piacere ma merita in ogni caso una possibilità.

Horizon Zero Dawn (2017)

Un altro open world e un’altra esclusiva PlayStation 4 rivelatasi temporanea, essendo stata anche lei pubblicata su PC di recente. Horizon Zero Dawn raconta la storia della rossa cacciatrice Aloy, ambientata in un mondo post-apocalittico dove le macchine hanno preso il sopravvento sulla fauna e gli umani sono tornati a uno stato semi-selvaggio, è ambientata in un mondo immaginario ma ricostruito con cura meticolosa. A lei spetterà il compito di scoprire cosa ha portato la civiltà del futuro alla rovina. Impossibile ogni tanto interrompere la grande quantità di missioni primarie e secondarie, solo per godere dei grandiosi panorami sia urbani che naturali, popolati da animali e macchine, umani e selvaggia civiltà. Un mondo aperto fantastico nel quale perdersi, e che vi presentiamo in edizione completa, con l’aggiunta dell’espansione The Frozen Wilds.

The Witcher III (2015)

Forse, insieme a Red Dead Redemption II, il migliore multipiattaforma dell’ottava generazione. The Witcher ormai lo conosciamo tutti, complice anche la serie Netflix uscita nel 2019 e la sua seconda stagione in fase di realizzazione proprio in questi giorni. Prima però, The Witcher aveva raggiunto la notorietà internazionale grazie al lavoro degli sviluppatori polacchi CD Projekt RED. The Witcher III, l’epopea conclusiva del witcher Geralt di Rivia, è infatti un racconto profondo e affascinante, talmente ben scritto da lasciar correre anche un gameplay non particolarmente profondo. È un viaggio dai finali multipli e dalle scelte che hanno conseguenze, ambientata in un altro, immenso mondo aperto. Una storia che prende gli stereotipi del fantasy e li rende realistici, quasi “reali” eppure riconoscibili, che non si risparmia mai ma lo fa con la giusta ironia. Qualora non riusciate a farvi bastare le decine di ore del gioco base, l’edizione completa include anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, quest’ultima ricordata per essere una delle migliori in assoluto di questa generazione.

Uncharted 4 Fine di un Ladro (2016)

Torniamo alle esclusive per quello che, ancora adesso, viene considerato il blockbuster “standard” quando si tratta di videogiochi di ottava generazione. Uncharted 4: Fine di un Ladro è il capitolo conclusivo sia della storia di Nathan Drake, sia di una fase importante dei suoi stessi creatori Naughty Dog. La ricerca del tesoro perduto del pirata Henry Avery è un videogioco sì avventuroso ma allo stesso tempo anche profondamente introspettivo, con Nate che deve trovare un equilibrio tra la sua sete di avventura e quello di una vita normale insieme a sua moglie Elena. Un videogioco dove i grandi panorami vengono affiancati riflessioni e narrazioni sia dirette che epistolari, accompagnate da un’estetica ancora oggi di grande gusto e realismo. Una grande avventura che merita di essere gustata collettivamente insieme a tutti coloro che amate.

The Last of Us Part II (2020)

La Naughty Dog è stata sicuramente lo sviluppatore più importante della generazione, perlomeno per quanto riguarda Sony. Chiuso il cerchio di Uncharted ha ripreso a lavorare sull’altra sua grande epopea umana. Così come il primo capitolo chiudeva la settima generazione, The Last of Us Part II chiude l’ottava, impostandosi come l’autentico manifesto degli anni PlayStation 4. Un’acclamazione praticamente universale, per una storia intrisa di fango e sangue dove Ellie sarà in cerca di una vendetta all’interno di un mondo e di un’umanità distrutta e inferocita dall’infezione del fungo Cordyceps. Un videogioco sia “di massa” che progressivo nei temi e nei personaggi, che spinge a riflessioni scomode e ci porta a chiedere quanto potrebbe “rimanere di noi” in situazioni terribili dove si lotta anche solo per rimanere umani.

Persona 5 (2017)

Facciamo un po’ di spazio anche alla videoludica di ruolo giapponese con gli ultimi due esponenti di questa classifica. Il primo è appunto Persona 5, un videogioco di ruolo semplice ma mastodontico, tanto nel suo sistema quanto nella trama che presenta. L’opera Atlus impone un sistema profondo ma accessibile e una trama che non si fa problemi a raccontare anche temi scomodi come il bullismo, sfruttando un contesto all’apparenza abusato come quello scolastico giapponese per parlare direttamente al cuore della sua utenza. Ve lo proponiamo in questa sede nella sua versione Royal con contenuti aggiuntivi.

Monster Hunter World (2018)

Chiudiamo con un altro action-RPG, stavolta dal mondo aperto: Monster Hunter World segna il ritorno della celeberrima IP a un hardware casalingo, dopo anni trascorsi su portatile. A fronte di un accenno di trama comunque presente, il videogioco fa in modo che siano i giocatori stessi a raccontarne la storia attraverso le loro gesta in un mondo aperto e affascinante. Una struttura che incentiva moltissimo la collaborazione tra giocatori, che solo insieme possono sperare di prevalere nell’affrontare prede sempre più enormi. A fronte di una grafica tecnicamente meno “massiccia” di altre produzioni, Monster Hunter World è un’altra dimostrazione che non sempre servono miliardi di poligoni per fare una bella grafica, e che anzi a fare la differenza spesso e volentieri sono lo stile e il game design.

