PS5, Sony inizia a prepararsi ai preorder

Sony Interactive Entertainment America ha aperto una pagina dedicata per consentire agli attuali clienti Playstation di avere l’opportunità di essere uno dei primi a prenotare l’attesissima PS5 direttamente dalla compagnia. All’interno di essa si può leggere:

Ci sarà una quantità limitata di console PS5 disponibili per il pre-order, quindi inviteremo alcuni dei nostri clienti ad essere tra i primi a prenotarne una direttamente da Playstation. Le prenotazioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo, quindi una volta ricevuto l’invito tramite e-mail, vi invitiamo a seguire le istruzioni ed agire rapidamente.

Gli utenti dovranno registrarsi direttamente sulla pagina usando il loro Playstation Network ID e, stando alle FAQ, gli utenti saranno selezionati in base «ai precedenti interessi inerenti alle attività Playstation». Al momento non sappiamo se tale iniziativa sarà replicata anche in Europa, ma, per il momento, non ci rimane altro che attendere pazientemente ulteriori novità.

Lunedì scorso vi abbiamo informato che un negozio eBay spagnolo, noto con il nome di Tintasytonerstyt, aveva messo a disposizione il pre-order di PS5 con tanto di presunto prezzo e data di uscita. Infatti, lo store consentiva di acquistare Playstation 5 rispettivamente a 499,95€ (versione con lettore ottico) e 449,95€ (versione digital only). Per quanto concerne invece la data di rilascio, il negozio indicava la disponibilità della console a partire dal 20 novembre 2020.

Recentemente, inoltre, è emerso un brevetto inerente a DualSense, il nuovo controller di PS5, nel quale viene citato che il dispositivo sarebbe in grado di «rilevare» i diversi utenti per i profili sulla console, sebbene non siano state fornite informazioni più precise relative al suo funzionamento.