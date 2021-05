Nintendo Switch è da record: battuti Game Boy Advance e Xbox 360

Nintendo Switch continua a dimostrarsi un incredibile successo commerciale, riuscendo a diventare ufficialmente una delle console più vendute della storia della casa di Kyoto.

Come riportato da Nintendo Everything, la compagnia ha infatti diffuso gli ultimi rapporti finanziari relativi allo scorso anno, rivelando che Nintendo Switch è diventata la quarta console prodotta da loro più venduta: è infatti riuscita a superare lo storico Game Boy Advance.

La console è già partita all’attacco di PlayStation 2 e, secondo le stime, un eventuale sorpasso delle vendite potrebbe avvenire già questo novembre.

Dopo aver già superato quindi Nintendo 3DS, un’altra storica console portatile è stata finalmente battuta, con il prossimo obiettivo che diventerebbe Nintendo Wii.

Secondo i dati finanziari, Nintendo Switch ha venduto un totale di 84.59 milioni di console, mentre Game Boy Advance si era fermato a 81.51 milioni di unità vendute.

TheGamer ricorda inoltre come siano state battute anche le vendite di Xbox 360 e di come Switch sia ormai sempre più vicina a battere anche PlayStation 3, che si era fermata a 87.4 milioni di console.

Nintendo ha riportato in particolare che l’anno fiscale si è concluso con un profitto di 640.63 miliardi di yen: si tratta di un vero e proprio record per qualunque azienda produttrice di console.

La compagnia si aspetta di avere un altro ottimo anno fiscale davanti a sé, con guadagni previsti intorno ai 500 miliardi di yen.

Ricordiamo che le console più vendute nella storia di Nintendo sono state Wii (101.63 milioni), Game Boy (118.69 milioni) e DS (154.02 milioni): considerando che è previsto che Switch rimanga sul mercato per molti anni, queste console non sembrano più irraggiungibili.

Nintendo ha anche riportato gli ultimi dati ufficiali riguardanti le vendite software: il gioco che ha ricevuto il maggiore incremento nell’ultimo quadrimestre è stato Mario Kart 8 Deluxe, con quasi altre due milioni di copie vendute, e che continua a dominare la classifica dei software con un totale di 35.39 milioni.

Al secondo posto troviamo invece il sempre apprezzato Animal Crossing New Horizons, leggermente più distante con 32.63 milioni di copie totali; più indietro di circa 10 milioni troviamo invece, in ordine di classifica, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Pokémon Spada/Scudo.

Si è trattato dunque di un anno incredibilmente positivo per Nintendo Switch, non solo per quanto riguarda il software ma anche e soprattutto dal lato hardware.

Se i numeri dovessero continuare a crescere con questa velocità, potrebbe riuscire a diventare la console più venduta della casa di Kyoto di sempre.

Potrebbe dunque essere il momento giusto per svelare ufficialmente Nintendo Switch Pro, che un report avrebbe svelato potrebbe arrivare abbastanza presto, oltre ad anticipare alcune delle prossime mosse.

Tra queste non vi sarebbe però l’inclusione di xCloud, dato che Nintendo sembra non voglia inserire servizi cloud appartenenti a terze parti.

Più probabile invece che nei prossimi giorni possa arrivare un nuovo aggiornamento, dopo che nell’ultimo è stato trovato un exploit che, pur non essendo particolarmente pericoloso, potrebbe venire usato da malintenzionati.