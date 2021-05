Vende una PS5 ma spedisce due bottiglie d’acqua: arrestata

La febbre da PS5 porta alle situazioni più assurde, come quella capitata in Giappone, dove una donna è stata arrestata per aver spedito due bottiglie d’acqua al posto della console che aveva venduto.

PlayStation 5, che si è presentata al grande pubblico con il controller DualSense, è tuttora introvabile e questo consente ai furbetti di marciare molto sulla voglia di next-gen dei giocatori.

La situazione della reperibilità del nuovo hardware non migliorerà troppo presto, e ciò di certo permetterà a bagarini e soci di continuare a guadagnare indisturbati cifre folli rispetto al valore di mercato.

Tuttavia, Sony starebbe pensando ad un re-design dei componenti interni per combattere la penuria di componenti interni, il che allevierebbe di gran lunga il problema.

Come riporta FNN (via Kotaku), una donna disoccupata di 41 anni, Ikuko Tokuoka, è stata arrestata a Shiga, in Giappone, per frode.

La donna avrebbe spedito ad un cliente due bottiglie d’acqua anziché una PS5, comprensiva ovviamente di DualSense, che aveva venduto poco prima.

L’acquisto era stato effettuato da un’altra donna per una cifra pari a $596 (65.000 yen), ben al di sopra del prezzo ufficiale di $499, all’inizio di quest’anno.

La PS5 è stata acquistata con pagamento alla consegna ma, una volta aperta la confezione, la giocatrice ha trovato soltanto due bottiglie d’acqua da due litri l’una.

La donna non è più riuscita a mettersi in contatto con la venditrice e così ha deciso di contattare la polizia, che l’ha rintracciata e posta sotto custodia.

«Ho spedito il pacco, ma non ricordo cosa ci fosse dentro», si è difesa la sospetta, negando di aver tentato una frode ai danni dell’acquirente.

La polizia sta conducendo le dovute indagini anche se, per l’appariscenza della frode, non sembrerebbero esserci grossi dubbi al riguardo.

Curiosamente, proprio in Giappone c’era stato di recente un miglioramento della situazione delle scorte e delle vendite di PS5, ma a quanto pare non abbastanza da garantire a tutti gli interessanti una console.

Soltanto una manciata di settimane fa, ironia della sorte, l’incidente al canale di Suez aveva messo ulteriormente a rischio gli approvvigionamenti in tutto il mondo.

Di certo, la domanda non è destinata a calare, se consideriamo che i primi titoli next-gen stanno cominciando ad arrivare a destinazione.