PS5 finisce tra le domande di un amato quiz (e porta bene ai concorrenti)

PS5 è finita tra le domande di un amatissimo quiz, Jeopardy!, che va avanti regolarmente da anni sulla TV americana.

La console next-gen è stata al centro di diversi quesiti, insieme ad alcuni giochi appena usciti come Ratchet & Clank Rift Apart.

Nonostante la scarsa reperibilità della console, Sony non sembra affatto intenzionata a scemare il suo push mediatico.

D’altra parte, si tratta di un problema abbastanza comune nell’industria, che addirittura vale ancora per PS4.

La console next-gen è stata protagonista di una serie di domande nell’ultima puntata di Jeopardy! andata in onda qualche ora fa.

Si è trattato di un mix tra product placement e quesiti, come sottolineano i giocatori che fanno notare che lo show è prodotto da Sony Pictures.

E indubbiamente l’intento promozionale è riuscito: alla console sono stati riservati diversi segmenti in un programma che va in onda con regolarità dal 1964 sulla NBC.

Guardando le domande, probabilmente, i più “anziani” tra voi coglieranno la somiglianza con Rischiatutto di Mike Bongiorno, dal momento che quell’acclamato quiz era basato proprio su questo format.

Ad ogni modo, i giochi coinvolti sono stati:

la tech demo Astro’s Playroom (con una domanda sul nome del protagonista)

Destruction AllStars (il quesito era sulla disciplina alla base di questo sport virtuale)

Ratchet & Clank Rift Apart (la domanda era sul nome del robottino che affianca il personaggio giocabile)

l’SSD di PS5 (qui è stato chiesto cosa significasse l’acronimo)

Non sono state fornite risposte sbagliate, a riprova che PlayStation 5 porta bene ai concorrenti dei quiz in cui viene introdotta (o, a pensar male, che la cosa fosse preparata a tavolino).

Ad ogni modo, un’altra grande prova del marketing PlayStation, che dimostra di saper raggiungere vette inarrivabili quando schiera la sua piena potenza di fuoco.

Non mancano chiaramente i piccoli passi falsi, come quella volta in cui Sony piazzò la console next-gen al contrario in uno spot poi rimosso.

O anche la questione tanto dibattuta del prezzo dei nuovi giochi first-party, che sta inevitabilmente danneggiando gli acquirenti digitali.

Va riconosciuto comunque come proprio sul tema del digitale si stia registrando un passo in avanti sulla piattaforma: a testimoniarlo è la cifra record di giochi riscattabili su PS5 grazie a PlayStation Plus.