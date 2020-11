PS5, tutti i giochi che supportano i 120 FPS

Come ormai saprete benissimo, PS5 – la nuova console Sony che porterà i giocatori nella next-gen targata PlayStation – arriverà tra una manciata di giorni anche in Europa, più precisamente il 19 novembre prossimo.

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo coperto in maniera più che approfondita il lancio della piattaforma di prossima generazione, tra cui l’unboxing e foto, le 5 curiosità sull’interfaccia di PlayStation 5 e, ultimo ma non meno importante, lo speciale in cui vi spieghiamo per filo e per segno come girano i giochi PS4 su PS5.

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova console, è sicuramente anche e soprattutto la possibilità di far girare i giochi a una velocità di ben 120 fotogrammi al secondo, impensabile nelle passate generazioni (inclusa quella di PS4). La redazione di PSU ha pubblicato un piccolo elenco, contenente tutti i giochi al momento compatibili coi 120fps:

Call of Duty: Black Ops Cold War (Supporta i 120 FPS alla risoluzione minima)

Destiny 2 (Supporta i 120FPS alla risoluzione minima nel match Crucible)

Devil May Cry V: Special Edition (Supporta 120FPS a 1080p)

Dirt 5 (Supporta i 120 FPS alla risoluzione minima)

Monster Boy And The Cursed Kingdom (Supporta i 120 FPS in 4K nativo)

Nioh Collection (Nioh 1, Nioh 2 e i DLC di entrambi i giochi supportano i 120 FPS alla risoluzione minima)

Rainbow Six Siege (Supporta i 120 FPS alla risoluzione minima)

WRC 9 (Supporta i 120 FPS nel ‘Performance Mode’)

PS5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno. La console sarà offerta in due versioni differenti, una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc e una seconda Only Digital priva del lettore per i giochi retail.