Tutti i giochi PlayStation 5 già in pre-order

Manca davvero poco all’uscita di PlayStation 5 nei negozi, la nuova console targata Sony che promette di fare scintille nel panorama dei videogiochi di prossima generazione.

PS5 è infatti attesa in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, prevista in ben due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere giochi su supporto fisico, mentre l’altra Only Digital.

Ora, per aiutarvi nella scelta dei migliori giochi disponibili al lancio sulla piattaforma next-gen targata Sony, vi proponiamo la lista dei titoli e i link dove preordinarli al prezzo più basso attualmente presente sul mercato!

I giochi PS5 in preorder

Demon’s Souls

Demon’s Souls è una versione riveduta e corretta dell’omonimo titolo uscito diversi anni fa per PlayStation 3 ed ora oggetto di uno spettacolare remake ad opera di Japan Studios e Bluepoint Games per la console di nuova generazione di casa Sony. Gli sviluppatori hanno ritoccato il materiale originale per ampliarlo ed espanderlo nel pieno rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay ed al suo level design. Un remake di Demon’s Souls, rimasto per anni un’esclusiva PS3, è sicuramente tra i titoli più attesi tra quelli della lineup di PS5!

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls su Amazon

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls su eBay

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls su GameStop

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls su Mediaworld

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls su Unieuro

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà progettato in modo da accentuare le funzionalità della nuova console, incluso il feedback aptico del controller wireless DualSense.

» Clicca qui per acquistare Spider-Man Miles Morales su Amazon

» Clicca qui per acquistare Spider-Man Miles Morales su eBay

» Clicca qui per acquistare Spider-Man Miles Morales su GameStop

» Clicca qui per acquistare Spider-Man Miles Morales su Mediaworld

» Clicca qui per acquistare Spider-Man Miles Morales su Unieuro

Godfall

Gearbox è al lavoro su un action game che promette di mostrare i veri muscoli della next-gen Sony in arrivo, ovvero Godfall. In un sorprendente universo dalle tinte fantasy medievale, nel gioco vestiremo i panni di un cavaliere di un Ordine. Questi, assieme agli altri membri del clan, dovrà impedire la distruzione del mondo in seguito a un evento che minaccia di distruggere ogni cosa per sempre. Godfall includerà tra le altre cose anche una promettente modalità per due giocatori oltre a sfruttare varie particolarità del pad DualSense di PS5, vedi i grilletti adattivi e il feedback aptico, in modo tale da restituire al giocatore sensazioni specifiche ad ogni arma impugnata.

» Clicca qui per acquistare Godfall su Amazon

» Clicca qui per acquistare Godfall su eBay

» Clicca qui per acquistare Godfall su GameStop

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla è il nuovo e attesissimo capitolo della saga targata Ubisoft, che questa volta ci trascina in un’ambientazione nella storia norrena. Il titolo ci farà vestire i panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che, per motivi ancora non rivelati, deciderà insieme alle sue genti di lasciare la Norvegia per trovare una nuova casa in Inghilterra. Il personaggio sarà personalizzabile nel sesso, nell’aspetto e anche nell’orientamento sessuale, visto che nel caso scegliessimo un uomo potremo modificare anche stile e colore della barba, mentre nel caso di una guerriera vichinga potremo scegliere la sua acconciatura.

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla su Amazon

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla su eBay

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla su GameStop

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla su Mediaworld

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla su Unieuro

Destruction AllStars

Destruction All Stars è il nuovo gioco PS5 pensato per i guidatori estremi a caccia di emozioni forti ad alto tasso adrenalinico. Il gioco vi chiamerà a padroneggia la dura arte del combattimento a bordo di veicoli perfezionando tempismo, tattiche e abilità per infliggere una quantità colossale di danni, distruzione e devastazione in vivaci arene sparse per il mondo. Destruction AllStars promette di portare nella next-gen intensi, esplosivi e imprevedibili livelli di azione a ruota libera, e lotta per vincere il titolo di Campione della Federazione Globale della Distruzione.

» Clicca qui per acquistare Destruction AllStars su Amazon

» Clicca qui per acquistare Destruction AllStars su eBay

» Clicca qui per acquistare Destruction AllStars su GameStop

» Clicca qui per acquistare Destruction AllStars su Mediaworld

» Clicca qui per acquistare Destruction AllStars su Unieuro

Sackboy: A big adventure

Sackboy: A Big Adventure è un divertentissimo platform di prossima uscita sviluppato da Sumo Digital e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 5. Sarà ispirato alla mitica serie di LittleBigPlanet – divenuta negli anni amatissima da milioni di videogiocatori – e seguirà le avventure del buffo Sackboy, in un modo questa volta interamente tridimensionale.

» Clicca qui per acquistare Sackboy: A big adventure su Amazon

» Clicca qui per acquistare Sackboy: A big adventure su eBay

» Clicca qui per acquistare Sackboy: A big adventure su GameStop

» Clicca qui per acquistare Sackboy: A big adventure su Mediaworld

» Clicca qui per acquistare Sackboy: A big adventure su Unieuro