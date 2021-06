PS5, disponibile un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per PS5, che porta il firmware della console alla versione 21.01-03.20.00.04.

Contestualmente, la casa giapponese ha pubblicato un update anche per il suo controller next-gen DualSense.

PlayStation 5 si è aggiornata dunque un giorno dopo l’uscita della recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, sebbene non è chiaro se ci sia una connessione tra questo avvenimento e il gioco.

Il nuovo Ratchet & Clank potrebbe essere protagonista pure del primo bundle ufficiale di PS5, come avvistato ieri in Francia.

A quanto appreso, si tratta di un aggiornamento minore che arriva dal peso di 900MB, con un changelog striminzito.

Sony ha commentato in questo modo l’uscita dell’update:

«Questo update del software di sistema migliora le performance del sistema».

La classica definizione per gli aggiornamenti non appartenenti ad un filone principale, insomma, ma nelle pieghe del codice si celerebbero dei piccoli cambiamenti.

Come segnala WCCFTech, su NeoGaf qualcuno ha già notato che la libreria dei giochi ora segnala quelli installati per primi.

In aggiunta, il controller DualSense è stato anch’esso oggetto di un aggiornamento, e potrebbero esserci stati dei cambiamenti significativi in questo caso.

In particolare, su Reddit viene segnalato come l’update avrebbe corretto il bug dell’indicatore della batteria.

Come avevamo evidenziato soltanto ieri, la batteria verrebbe data per vicina ad essere scarica quando in realtà sarebbe a poco meno della metà della sua vita.

Questi cambiamenti non sono ancora confermati ma, intanto, rivelano due dettagli di non poco conto in una settimana di grandi uscite.

Quando si parla di cambiamenti, non si può non tenere in considerazione la svolta in materia di crunch improntata dall’ultima esclusiva PS5.