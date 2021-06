PS5 fa scuola: ultima esclusiva prodotta senza crunch

Il tema del crunch nei videogiochi è sempre un argomento scottante, ma PS5 ha appena dimostrato che realizzare titoli di spessore senza dovervi ricorrere è possibile.

Per stessa ammissione del team di sviluppo Insomniac Games, sembra infatti che Ratchet & Clank Rift Apart, l’ultima esclusiva PS5 che uscirà fra pochi giorni, sia stato prodotto senza crunch.

L’argomento ha causato in passato anche delle polemiche in merito all’assegnazione di premi assegnati a titoli che ne avrebbero fatto ampio uso, come accaduto a The Last of Us Part II, finito nell’occhio del ciclone dopo la vittoria nella categoria best direction.

Fare ricorso a questa pratica non ha però aiutato minimamente lo sviluppo di Cyberpunk 2077, la cui eliminazione è diventata per gli autori una priorità assoluta.

Gli sviluppatori di Ratchet & Clank Rift Apart hanno confermato di non aver fatto ricorso al crunch.

Come riportato da Push Square, nonostante abbiano già rilasciato pochi mesi fa Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Insomniac Games ha potuto orgogliosamente riportare che «è possibile lavorare ad un grande gioco senza sofferenze».

La frase è stata utilizzata da Grant Parker, il game designer di Ratchet & Clank Rift Apart, che sul suo profilo Twitter ha affermato, in riferimento all’ottima media voto disponibile su Metacritic, che parlando per sé stesso non ha mai dovuto fare ricorso al crunch, lavorando 40 ore ogni settimana.

A fargli eco ci ha pensato anche l’animator Lindsay Thompson, che ha evidenziato come nemmeno lei abbia mai fatto ricorso a questa pratica, pur evidenziando che ha passato unicamente una nottata o due per rifinire alcuni dettagli, ma completamente libera dal crunch.

«È possibile. Il benessere del team lascia scorrere liberamente la creatività».

I didn't crunch once, entire production. A couple late nights here and there finishing something up, but COMPLETELY CRUNCH FREE. It is possible. Team wellness lets the creativity flow free. https://t.co/Bf9C7BQLRn — Lindsay Thompson (@Binzimation) June 8, 2021

Trattandosi di uno dei titoli di punta di PlayStation 5, si tratta sicuramente di un esempio che fa scuola nel modo di produrre videogiochi e che insegna a tanti team di sviluppo una lezione molto importante: è possibile realizzare titoli tripla-A apprezzati dalla critica e, presto, dal pubblico senza bisogno di ricorrere al crunch.

Insomniac Games è riuscita dunque ad assicurarsi il benessere dei propri sviluppatori, che in cambio hanno sviluppato, e continueranno a farlo, grandi esclusive PlayStation.

Nella nostra recensione abbiamo infatti sottolineato come sia «una solida avventura che ha alcuni dei momenti più riusciti della serie», con una difficoltà accessibile a tutti.

Da poco è stato svelato anche il peso che Ratchet & Clank Rift Apart occuperà sulle vostre PS5, che è davvero sorprendente.

Gli amanti dei trofei dovrebbero prestare particolare attenzione a questo titolo, dato che sarà possibile ottenere l’ambito platino in una sola run.