PlayStation, le uscite della settimana per PS4 e PS5 (7-13 giugno)

Tanti prodotti sono destinati ad arrivare su PS4 e PS5 nel corso della prossima settimana, con alcuni ingressi di primo livello molto attesi dall’utenza PlayStation.

Gli abbonati a PlayStation Plus e i fan di platform, RPG, avventure grafiche, picchiaduro e molti altri generi sono invitati a prendere nota di tutte le nuove uscite per non rischiare di lasciarsi sfuggire alcuni titoli imperdibili.

Uno dei protagonisti della lista che stiamo per proporvi è pronto a mostrarsi in tutto il suo splendore approfittando del ray tracing e dei 60fps che potrà vantare su PS5 grazie a una patch disponibile a partire dal day one.

Un’altra new entry avrà il pregio di chiudere i conti un problema storico decisamente visibile su PS4, che è stato finalmente risolto in occasione di questa nuova versione.

A partire da lunedì 7 giugno potrete fare vostri i seguenti prodotti sia su PS4 che su PS5 o, in alcuni casi, solo su una delle due console.

Vediamo nel dettaglio quali sono le uscite della prossima settimana, riportate anche da Push Square, con un focus sulle più rilevanti:

8 giugno

Chivalry 2 (PS5, PS4)

Neptunia ReVerse (PS5, PS4)

9 giugno

Alba A Wildlife Adventure (PS5, PS4)

10 giugno

Chicory A Colorful Tale (PS5, PS4)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

(PS5) Ninja Gaiden Master Collection (PS4)

11 giugno

Guilty Gear Strive (PS5, PS4)

Ratchet & Clank Rift Apart (PS5)

A dare il via alle danze ci penserà Chivalry 2, titolo slasher in prima persona dall’ambientazione medievale fortemente votato al multiplayer.

Mercoledì 9 giugno toccherà invece ad Alba A Wildlife Adventure, avventura dalla spiccata sensibilità ambientalista che vi consentirà di impersonare la giovane Alba e prendervi cura della fauna del mondo di gioco.

Giovedì 10 sarà il turno dell’attesissimo Final Fantasy VII Remake Intergrade, la nuova versione del remake uscito l’anno scorso su PS4 che saprà rendere giustizia alla nuova versione delle avventure di Cloud Strife e compagni sfruttando la potenza di PS5.

Lo stesso giorno arriverà Ninja Gaiden Master Collection, che includerà Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge insieme a tutti i DLC. Se avete intenzione di approcciarvi alla serie per la prima volta, preparatevi a soffrire.

A chiudere in bellezza la settimana ci penseranno Ratchet & Clank Rift Apart, ultima fatica di Insomniac Games in esclusiva PS5 che non mancherà di dare ulteriore lustro al franchise, e Guilty Gear Strive, picchiarduro di Arc System Works nonché settimo capitolo della saga con tutte le carte in regola per consumare i vostri pollici.

Al di là di queste nuove uscite, è bene aspettarsi una succosa new entry nel prossimo futuro: un’esclusiva Xbox è appena stata valutata per il mercato americano (in vista di un’edizione retail) ed è spuntata fuori un’inaspettata versione per PS5.

Ma sembra trattarsi di uno scambio equo: è di oggi la notizia che vorrebbe un’esclusiva (di nuovo) PlayStation pronta ad arrivare sulla console di Microsoft nel prossimo futuro.

Se siete in una fase di ampliamento della vostra collezione, vi segnaliamo che su PlayStation Store sono tuttora in corso una serie di offerte su molti titoli, tra cui Oddworld Soulstorm, Disco Elysium, Gris, Outlast 1 e 2 e tanti altri. Avete tempo fino al 10 giugno per aggiudicarvi i giochi di vostro interesse.