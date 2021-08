PS5 ha finalmente risolto il problema dei salvataggi cross-gen

PS5 potrebbe aver reso estremamente più intuitivo il trasferimento dei salvataggi dalla versione PS4 di un gioco alla nuova console.

Il titolo su cui è stato possibile verificare questo passo in avanti è Ghost of Tsushima Director’s Cut, in uscita domani 20 agosto.

Proprio oggi vi abbiamo parlato della nuova versione dell’acclamato action adventure open world nella recensione del nostro Domenico Musicò.

L’uscita su PS5 ha consentito di migliorare diversi aspetti del gioco originale, non solo i salvataggi, tra cui l’immersività del vento guida.

Come sottolinea VGC, la console next-gen potrebbe aver finalmente risolto però uno dei suoi aspetti più controversi.

La nuova versione di Ghost of Tsushima ha una voce nel menu principale che consente di trasferire i salvataggi sulla console PS4 direttamente dallo storage di PS5 o attraverso una chiavetta USB.

Sembrerà una banalità, ma altri giochi hanno dovuto passare per processi molto più contorti e costosi al confronto.

Viene citato il caso di Marvel’s Avengers, che richiede di aver ela versione PS4 del gioco cross-gen installata su PS5 o tornare su PlayStation 4 e da lì effettuare l’upload dei salvataggi su cloud.

Quest’ultimo step richiede però un abbonamento a PlayStation Plus che, per quanto diffuso, non è nella disponibilità di tutti, naturalmente.

Il processo è stato oggetto di critiche in lungo e in largo, dal momento che su Xbox, grazie a Smart Delivery, la questione dei salvataggi è molto più intuitiva.

In quel caso, si tratta sostanzialmente dello stesso gioco fornito “intelligentemente” nell’edizione giusta a seconda del dispositivo adottato, per cui i salvataggi non hanno bisogno di cambiare o venire adattati per l’esigenza.

Ghost of Tsushima Director’s Cut è il primo titolo first-party ad adottare questa tecnica, che era però già stata implementata da Star Wars Jedi Fallen Order tra i third-party.

Una buona notizia è che il sistema riconoscerà automaticamente tutti i Trofei sbloccati su PS4 e li porterà al primo avvio su PS5.

Se non altro, un bel modo per approcciarsi alla next-gen, almeno in questo caso, visto che il prezzo dell’upgrade ha fatto infuriare tanti.

Ad ogni modo, si tratterà di un upgrade sostanziale e non soltanto relativo alla tecnica: una nuova isola da esplorare e una storia inedita sono solo una parte del pacchetto.

La nuova isola, Iki, potrebbe inoltre celare una sorpresa, per cui non date per scontati i contenuti della Director’s Cut.