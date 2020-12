Boss di PlayStation Studios come Immobile, tiene PS5 capovolta

Sta circolando rapidamente in rete una condivisione di Hermen Hulst, il boss di PlayStation Studios, che tiene la sua PS5 capovolta in bella vista.

Lo scatto sta suscitando l’ilarità, e la perplessità, della community globale e in particolare di quella italiana.

Ricorderete infatti che una foto simile era stata condivisa da Ciro Immobile, attaccante della Lazio a cui era stata inviata una console con ampio anticipo proprio da Sony.

Immobile, tra i primi “influencer” ad ottenere una PS5, era stato beccato mentre installava la sua console tenendola sì in posizione orizzontale ma capovolta.

A non facilitare i lavori di installazione della nuova PlayStation 5, va detto, c’è un design non propriamente di semplice lettura.

Senza applicare il discutibile stand persino quando è in orizzontale, la console nella sua posizione originale “balla”, mentre disposta capovolta poggia perfettamente su qualunque piano.

Il fatto che persino il boss di PlayStation Studios, l’organizzazione dei team first-party Sony, debba ricorrere alla posizione capovolta rende molto bene l’idea del lavoro quantomeno opinabile svolto in fase di design dalla casa giapponese.

È probabile, comunque, che la disposizione in questa posa “innaturale” sia dovuta ad uno spostamento rapido e dalla scarsa voglia di svitare e riavvitare lo stand, il che è in ogni caso significativo.

Se non altro, il video di Hermen Hulst ci mostra due delle cose più carine in circolazione: uno spassoso gattino e Bugsnax, gioco gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus.