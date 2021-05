PS5, annunciati gli sconti Days of Play: ecco date e giochi

Sony ha annunciato i primi sconti per PS5, e PS4, offerti nell’ambito dell’iniziativa annuale dei Days of Play.

Days of Play copre entrambe le piattaforme della casa giapponese e offre, tra le altre cose, un periodo di tempo da spendere nel multiplayer senza la necessità di avere un abbonamento a PlayStation Plus.

Il ritorno del programma era stato svelato soltanto pochi giorni fa e nella giornata di oggi sono arrivati i primi nomi coinvolti per quanto riguarda i saldi.

Play at Home ha invece raggiunto il suo ultimo step nella giornata di oggi, con un content drop per alcuni dei titoli più giocati della scena free-to-play.

Days of Play avrà tantissimi sconti per PlayStation 5 e PlayStation 4, sia in digitale su PS Store che nei negozi fisici per le copie scatolate.

Su PS5, alcuni dei giochi che parteciperanno all’iniziativa saranno:

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

Sackboy: A Big Adventure

Nioh Collection

Ecco invece quelli per PS4:

Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Parte II

Una selezione di giochi PlayStation Hits

Una lista estesa sarà resa disponibile per sconti su PlayStation Store, con l’aggiunta degli abbonamenti a PlayStation Plus e PlayStation Now.

Tutti i saldi saranno accessibili fino ad esaurimento scorte ai prezzi che saranno indicati presto, mentre le date sono le seguenti:

inizio – 26 maggio

fine – 9 giugno

Mentre non sappiamo quali saranno gli altri componenti della rosa dei giochi scontati, qui potete rivedere quelli del 2020 per avere un’idea della portata dell’iniziativa.

Si tratta dei primi grandi sconti sui titoli first-party per PlayStation 5, mentre su PS Store sono già iniziati da tempo i price cut su quelli di terze parti.

Per restare in tema di saldi, invece, fino alla giornata di domani potete approfittare dell’offerta della settimana su un recente e apprezzato horror.