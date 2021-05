PlayStation: arrivano i Days of Play 2021 (sconti e weekend di gioco gratis)

Sembra proprio che Sony abbia intenzione di celebrare ancora una volta tutti i giocatori appartenenti al mondo PlayStation, grazie a un nuovo evento speciale pensato proprio per la community: stiamo parlando dei Days of Play 2021.

Mary Yee, Vice President e Global Marketing di SIE, ha confermato la cosa solo pochi minuti fa attraverso il PS Blog.

Si tratterà infatti di un’iniziativa straordinaria pensata solo ed esclusivamente per l’utenza in possesso di una console Sony.

Poco sotto trovate anche un breve trailer di annuncio rilasciato da poco e della durata di trenta secondi circa:

I Days of Play metteranno in scena anche una serie di sconti disponibili alla fine del mese, i quali includeranno titoli per PS4, PS5 e molto altro ancora. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui giochi previsti nell’offerta.

Tra i vantaggi, Sony offrirà un weekend multigiocatore online gratuito in cui potrete accedere al multiplayer dei titoli per PS4 e PS5.

Ma non solo: sempre in occasione dei Days of Play, PlayStation Blog ospiterà anche un Share of the Week a tema speciale: il primo sarà annunciato il 14 maggio prossimo.

