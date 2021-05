PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana: un amato horror

Sony ha appena svelato la nuova offerta della settimana del PlayStation Store: si tratta di un puzzle-platform horror molto apprezzato ed uscito quest’anno.

Stiamo parlando, naturalmente, di Little Nightmares 2, il bellissimo sequel del titolo prodotto da Bandai Namco e realizzato dai Tarsier Studios.

Questo titolo sostituirà dunque Immortals Fenyx Rising tra le promozioni settimanali: nel frattempo, vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno a vostra disposizione per approfittare delle offerte riguardanti questo titolo.

Dopo oggi termineranno inoltre le promozioni dedicata alla Settimana d’Oro, su oltre 700 giochi nel catalogo di PlayStation Store.

Little Nightmares II è l'offerta della settimana del PlayStation Store.

Little Nightmares II, solo per questa settimana, è stato infatti scontato su entrambe le versioni disponibili nel negozio PlayStation: potrete dunque approfittare del taglio di prezzo sia sulla versione base, del 20%, che sull’edizione Deluxe, leggermente più ampio con un 25% di sconto.

Ricordiamo ai nostri lettori che la Deluxe Edition non include solamente il gioco base, ma anche il DLC «La mansarda del Nomino», l’artbook digitale, alcuni avatar, un tema dinamico e la colonna sonora digitale completa.

Potrete dunque acquistare la Deluxe Edition a soli 29,99€, mentre la versione base costerà 23,99€: ricordiamo inoltre che sono incluse nel pacchetto sia la versione PS4 che quella PS5.

Di seguito vi proponiamo i link diretti per poter accedere alle pagine dello store e procedere, eventualmente, all’acquisto di questo fantastico puzzle-platform horror:

Queste promozioni saranno disponibili per tutti gli utenti PlayStation fino al 20 maggio 2021: avete dunque tempo fino al prossimo mercoledì per poter usufruire di quest’offerta.

Al termine di questa data, come di consueto, dovrebbe invece essere sostituito da un nuovo titolo del PlayStation Store come nuova promozione settimanale.

Nella nostra recensione, vi abbiamo raccontato che Little Nightmares II «stimolerà le congetture dei fan della serie e li preparerà, con ogni probabilità, a un futuro che potrebbe espandersi in nuove direzioni».

Non è l’unica sorpresa arrivata oggi sul PlayStation Store: sono infatti disponibili sconti per le prossime due settimane fino all’85% su tanti nuovi giochi per PS5 e PS4.

Gli utenti più rapidi e fortunati ieri hanno potuto approfittare, curiosamente, di un gioco gratis regalato dal PlayStation Store: dato che dopo poco tempo è stato interamente rimosso dal catalogo, è probabile che si sia trattato di un semplice errore.