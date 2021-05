PlayStation Store, sconti su giochi PS5 e PS4 fino all’85%: c’è FIFA 21

Sony ha appena reso disponibili per tutti i suoi utenti nuovi imperdibili sconti sul PlayStation Store su tantissimi giochi PS5 e PS4.

Tutti gli utenti PS5 e PS4 potranno dunque accedere al PlayStation Store ed approfittare, anche per le seguenti settimane, di grandi promozioni su tantissimi titoli, con sconti fino all’85%.

Si tratta dunque di una nuova serie di promozioni che Sony ha avviato per agevolare i suoi utenti, che andranno a sostituire gli sconti dedicati alla Settimana d’Oro, disponibili ancora solamente per oggi.

Oggi è anche l’ultimo giorno per poter approfittare dell’offerta settimanale del PlayStation Store, dato che nelle prossime ore verrà annunciato ufficialmente il prossimo gioco consigliato.

Sono disponibili nuove promozioni sul PlayStation Store con sconti fino all'85%.

Tra i tanti prodotti disponibili in promozione questa settimana, vogliamo segnalarvi in particolare FIFA 21, disponibile nella Champions Edition che include sia la versione PS5 che quella PS4, scontata di un incredibilmente generoso 73% sul prezzo finale.

Da non sottovalutare nemmeno lo sconto dedicato a Crash Bandicoot 4 It’s About Time, che ha rappresentato il ritorno in grande stile del marsupiale più amato dai fan PlayStation e che, anche in questo caso, include entrambe le versioni PlayStation.

Molto interessante anche l’offerta dedicata a Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, disponibile anch’esso in un bundle cross-gen che include le versioni PS5 e PS4 e che ha portato alla ribalta gli storici giochi di Skateboard che hanno segnato un’intera generazione.

Di seguito vi proponiamo una nostra selezione dei tanti giochi attualmente in offerta sul PlayStation Store:

FIFA 21 Champions Edition PS5 e PS4

Crash Bandicoot 4: It’s About Time PS5 e PS4

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Bundle Cross-Gen Deluxe PS5 e PS4

Little Nightmares II Deluxe Edition PS5 e PS4

The Outer Worlds: Bundle Approvato Dal Consiglio

Bundle Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro Reignited Trilogy

Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe

The Yakuza Remastered Collection

Detroit: Become Human Digital Deluxe

Prey + Dishonored 2 Bundle

Doom + Wolfenstein II Bundle

Devil May Cry HD Collection and 4Se Bundle

Questa è solo una piccola parte dei numerosi sconti fino all’85% attualmente disponibili sul PlayStation Store per tutti gli utenti.

Per consultare voi stessi tutte le offerte sui giochi PS5 e PS4, potete consultare PSPrices e scorrere le diverse pagine, per non perdervi nemmeno una promozione.

Questi sconti dureranno per due settimane e termineranno ufficialmente il 27 maggio: vi suggeriamo dunque di approfittare di queste imperdibili occasioni.

Nella giornata di ieri PlayStation Store ha distribuito un gioco gratis, salvo poi aver fatto marcia indietro: probabile si sia trattato di un semplice errore.

Nel frattempo, Sony ha svelato quali sono stati i giochi più scaricati ad aprile sul proprio store, rivelando anche in quale posizione si è piazzato Returnal.

Le pratiche adoperate però non sono state gradite da alcuni utenti, che hanno deciso di denunciare Sony per monopolio.