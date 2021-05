PS5, annunciati due nuovi colori per il controller DualSense

Sony ha annunciato due nuovi colori per il controller DualSense di PS5.

Il controller, tipicamente bianco, è stata una delle novità della next-gen della casa giapponese, con il nuovo feedback aptico a sostituire la comune vibrazione e i grilletti adattivi.

Ora, dopo tante richieste, gli appassionati possono accaparrarsi dal mese di giugno ben due nuove colorazioni svelate oggi su PlayStation Blog.

Il reveal arriva a poche ore dalla puntualizzazione del platform owner nipponico a proposito dell’immissione sul mercato di nuove scorte di PS5 a stretto giro.

DualSense sarà per l’occasione dipinto di due nuove colorazioni speciali:

Cosmic Red

Midnight Black

I due controller portano in dote, in due varianti separate, un rosso scuro e il tanto agognato nero, che i fan si auspicavano fin dal reveal arrivasse a destinazione.

«Il nostro obiettivo è trovare sempre design che sorprendano e suscitino interesse nei nostri fan. Questi nuovi colori sono il risultato di un approfondito processo di selezione», ha spiegato Leo Cardoso, del team design di PlayStation.

«I nuovi colori del controller dovevano richiamarsi tra loro, ma anche mantenere un’affinità con il controller wireless DualSense originale e la console PS5. Per questo motivo abbiamo studiato i colori seguendo il tema della “galassia”: ci è sembrata la naturale evoluzione del design originale di PS5 e dei suoi accessori».

Satoshi Aoyagi ha aggiunto sulle pagine di PlayStation Blog:

«Midnight Black e Cosmic Red sono entrambi caratterizzati da una delicata tonalità di blu, che determina sfumature di rosso e nero uniche. Anche nei colori del controller wireless DualSense originale è presente una tonalità di blu, grazie alla quale tutti e tre i colori si abbinano perfettamente. Inoltre, i colori e i dettagli dei tasti del controller sono stati pensati appositamente per completare i nuovi colori. Speriamo che queste novità possano rendere ancora più piacevole e divertente l’esperienza di gioco dei nostri fan».

Il lancio è in programma dal prossimo mese di giugno su scala globale, con le date che saranno determinate per gli specifici territori in collaborazione con i retailer.

Per festeggiare queste due novità, a partire da oggi PlayStation Blog condividerà approfondimenti su come sono nati il feedback aptico e i grilletti adattivi in titoli come Returnal e altri di prossima uscita su PS5.

Un annuncio di nuove colorazioni era nell’aria, dopo che soltanto pochi giorni fa erano arrivate avvisaglie che sarebbe avvenuto molto presto.

Si tratta dei primi due colori per il controller DualSense, a dispetto di quello Xbox che, rappresentando una più “semplice” evoluzione del pad di Xbox One, ne ha già a iosa.