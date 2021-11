PS5, a quasi un anno dal lancio molti fan sono rimasti a bocca asciutta

Tra pochi giorni PS5 spegnerà la sua prima candelina: la console è infatti stata resa disponibile in Italia dal 19 novembre 2020, nonostante l’emergenza sanitaria abbia creato una carenza di scorte senza precedenti.

In questo lasso di tempo i possessori di DualSense hanno avuto modo di mettere le mani su titoli di un certo calibro come Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart, sebbene il meglio deve ancora venire.

Del resto, per far fronte alla carenza di scorte, Sony sta schierando le forze aeree per avere supporto nella “guerra” del Natale ormai alle porte.

Senza contare che la compagnia sta facendo di tutto per garantire ai suoi clienti di poter acquistare una PS5, fino a creare delle possibilità per averne una gratis (sì, proprio così).

Non tutti i giocatori sono stati quindi in grado di mettere le mani su una PlayStation 5, cosa questa che a un anno di distanza dalla release sta iniziando a creare un bel po’ di frustrazione.

Come riportato da GameRant, Sony ha confermato di aver venduto un totale di 13 milioni di PS5, sebbene questo numero sia ancora inferiore a quello registrato da PS4 nel suo primo anno di vita.

Con la stagione delle vacanze dietro l’angolo la domanda sta aumentando, sebbene il problema del bagarinaggio (altra piaga non da poco) dimostra quanto la situazione sia sfuggita di mano diventando pressoché irrecuperabile.

Dopo un anno, quindi, non sembra che il processo per mettere mano a una console si sia semplificato, cosa questa che costringerà una gran fetta d’utenza PlayStation a giocare sulla propria PS4 ancora per un po’.

La speranza è che con il 2022 la situazione si possa di fatto risolvere in maniera definitiva, permettendo a tutti i giocatori del mondo di mettere facilmente mano a una PS5.

Vero anche che secondo un’analista neanche nel 2022 si vedrà la risoluzione di un problema che è legato a doppio filo alla crisi pandemica che stiamo vivendo.

Fortuna vuole che PS5 continui a vendere come il pane e registrare numeri da record, nonostante un malcontento generale.

Infine, Sony non ha certo deciso di fermarsi, visto che solo pochi giorni fa ha lanciato ufficialmente il marchio PlayStation PC.