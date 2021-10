PS3, tutti (ma proprio tutti) i big della generazione in un colpo solo

La generazione di PS3, pur non essendo forse al livello del monumentale ciclo di vita di PS4, ha sicuramente lasciato il segno grazie a una serie di titoli davvero memorabili.

La console che ha dato i natali a giochi come il primo The Last of Us è sicuramente rimasta nel cuore degli appassionati PlayStation, oggi come ieri.

Considerando il futuro di PS5, grazie all’uscita di titoli come l’attesissimo God of War Ragnarok, parlare delle “vecchie” piattaforme può quantomeno risultare bizzarro, ma tant’è.

La grande popolarità ottenuta da PlayStation 3 negli scorsi anni è così alta che c’è davvero poco da discuisire, anche considerando che qualcuno ha dichiarato come un gioco PS5 molto noto avrebbe potuto essere sviluppato senza alcun problema (o quasi) anche su PS3.

PlayStation 3 non manca infatti di grandi classici particolarmente amati dai fan, tanto che l’artista Pierre “Pear” Roussel ha deciso di metterli in mostra – tutti insieme – in un’immagine display che mostra la console “esplodere” con tutti i suoi maggiori successi.

Nell’artwork di Roussel, vediamo PS3 divisa letteralmente in cinque livelli separati, ognuno caratterizzato da cammei eccellenti di giochi come Assassin’s Creed e Journey.

L’immagine mostra il funzionamento “meccanico” della console, mostrando come tutte le parti interne si uniscono per creare una macchina davvero funzionante.

Combinando l’architettura della console con i tanti giochi disponibili per la console Sony, l’opera mette in risalto l’importanza della piattaforma old-gen.

Trovate l’immagine poco più in basso (via DualShockers):

Ecco invece l’elenco dei giochi mostrati, dall’alto verso il basso:

Fat Princess, Little Big Planet, Battlefield: Bad Company 2

Demons Souls, Dragon Age, Uncharted, MGS4, Assassin’s Creed

3D Dot Game Heroes, Dragon’s Crown, God of War, Last of Us

Journey, Killzone, FF13, inFamous

Avete già letto anche che un piccolo, grande classico di PS3 ha “salutato” per sempre la console, ma non PS4, lasciando bastiti i fan?

Parlando invece di giochi più “moderni” Santa Monica Studio ha da poco precisato che il loro nuovo God of War Ragnarok rappresenterà una sorta di “epilogo” per la storia.

Infine, avete letto anche che PlayStation Store ha deciso di riproporre una nuova selezione di giochi in offerta a meno di 20 euro (un’occasione imperdibile)?