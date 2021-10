PlayStation Store, offerte su giochi a meno di 20 euro: ci sono big

Per le prossime settimane, PlayStation Store ha deciso di riproporre una nuova selezione di giochi in offerta a meno di 20 euro: si tratta di un’occasione imperdibile per tutti i giocatori che vogliono risparmiare sui più grandi titoli della console Sony.

Non sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus per accedere alle offerte, essendo disponibili per tutti gli utenti: tra i tanti giochi in offerta sono presenti non solo alcuni dei giochi third party maggiormente apprezzati dalla community, ma anche grandi esclusive Sony.

Queste promozioni si aggiungono dunque a quelle inaugurate nelle scorse ore, che vi consentiranno di risparmiare anche sui capitoli di Assassin’s Creed e Resident Evil.

Gli utenti possono inoltre approfittare della nuova offerta settimanale: questa volta il protagonista è un popolare gioco multiplayer in cooperativa.

Tra i tanti giochi in offerta non possiamo per esempio non citare l’Edizione digitale deluxe di God of War, il capolavoro disponibile in esclusiva su PlayStation: la versione include un tema dinamico per PS4, un set armatura ed uno scudo esclusivo e gli imperdibili fumetti e l’artbook digitale realizzati da Dark Horse.

Naturalmente non si tratta dell’unica esclusiva disponibile in offerta su PlayStation Store: segnaliamo infatti che a meno di 20 euro potrete recuperare tra i tanti titoli in offerta Days Gone, Uncharted 4 e Ratchet & Clank.

Per quanto riguarda invece le offerte per i giochi third party, non possiamo non segnalare The Witcher 3 Wild Hunt, il capolavoro di CD Projekt disponibile a meno di 6 euro con uno sconto imperdibile dell’80%.

Segnaliamo inoltre la disponibilità, sempre a cifre incredibilmente basse, di Assassin’s Creed Origins e L’Ombra di Mordor, due grandi avventure particolarmente apprezzate dai fan PlayStation.

Elencarvi tutti i giochi in offerta sarebbe un’impresa molto difficile: di seguito troverete dunque una nostra piccola selezione dei tanti giochi disponibili a meno di 20 euro su PlayStation Store:

God of War – Edizione digitale deluxe

Days Gone

Uncharted 4: Fine di un ladro Edizione digitale

Uncharted: L’Eredità Perduta

Ratchet & Clank

The Witcher 3: Wild Hunt

Assassin’s Creed Origins

Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor

Need for Speed Heat

Rainbow Six Siege – Deluxe Edition

Resident Evil Revelations

Final Fantasy VII

Per consultare voi stessi tutti i giochi disponibili a prezzo ridotto, potete dirigervi al seguente indirizzo e scorrere attentamente le pagine dello store digitale di PlayStation.

Tutte le offerte termineranno il 28 ottobre 2021: il nostro consiglio è dunque quello di controllare attentamente tutte le promozioni per non farvi sfuggire nessuna occasione.

Fino al 20 ottobre potrete inoltre ancora approfittare delle offerte sulle gemme nascoste: i giocatori PlayStation hanno dunque ancora poco tempo a disposizione.

Se siete invece abbonati a PlayStation Plus, vi ricordiamo che potete già scaricare i nuovi giochi gratis di ottobre: uno di questi è un’uscita molto recente.

Dal prossimo mese invece gli utenti potranno aspettarsi addirittura tre giochi gratis in più: si tratta di una promozione di Sony inaugurata per celebrare un particolare anniversario.