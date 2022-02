PS3 e PS Vita potrebbero fare la stessa fine di Wii U e 3DS

Lo scorso anno, Sony aveva confermato che i PlayStation Store di PS3 e PSP avrebbero chiuso definitivamente i battenti il 2 luglio 2021, mentre la chiusura del catalogo di PS Vita sarebbe avvenuta solo poche settimane dopo.

I possessori di DualSense e vecchie console Sony non hanno sicuramente preso bene la notizia, tanto che nelle settimane successive c’è stata una sorpresa inaspettata.

Ad aprile, infatti, il CEO Jim Ryan confermò che lo Store sarebbe rimasto operativo per quanto riguarda PS3 e PS Vita, scongiurando quindi un vero e proprio spegnimento.

Ora, però, dopo che Nintendo ha annunciato ufficialmente l’imminente chiusura dell’eShop di Wii U e 3DS, il fantasma della “morte” di PS3 e PS Vita si è palesato nuovamente.

Come sottolineato anche da PushSquare, nonostante Sony abbia tentato – ripensandoci – di chiudere le vetrine di PlayStation 3 e PS Vita l’anno scorso, nulla impedisce che possa farlo in futuro.

L’azienda non ha infatti dato segnali di voler riportare in qualche modo in auge gli Store delle console ormai obsolete, il tutto mentre Nintendo ha annunciato che “staccherà la spina” di Nintendo Wii U e 3DS a marzo.

Di conseguenza, sembra altamente improbabile Nintendo possa ripensarci come accaduto con Sony nei mesi scorsi, il che significa che la chiusura andrà quasi certamente avanti come previsto.

A fronte di tutto ciò, Sony è ora in una posizione migliore per giustificare la chiusura dei propri Store? Ryan non ha al momento espresso l’intenzione di ripensarci, sebbene Sony non abbia mai promesso di preservare queste piattaforme a tempo indeterminato.

La speranza è che il misterioso servizio Spartacus – non ancora annunciato ufficialmente – possa in qualche modo preservare la softeca di PS3 e PS Vita anche nel caso in cui Sony decidesse da un giorno all’altro di chiudere gli Store.

Del resto, considerando che Nintendo dirà addio per sempre a ben 1000 titoli, la paura non è del tutto infondata, specie per gli amanti dei grandi classici.

