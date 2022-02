PlayStation Store svela le offerte del weekend: giochi a partire da 4 euro

PlayStation Store ha svelato le nuove offerte del weekend, disponibili soltanto per pochi giorni e che permettono di acquistare con sconti fino all’85% molti dei giochi più amati su console.

Tra le tante offerte disponibili segnaliamo le promozioni dedicate a tantissimi dei più grandi titoli Ubisoft, come per esempio Far Cry 6 nella sua Ultimate Edition, che include anche il Season Pass con il ritorno dei più amati antagonisti della serie.

Le nuove offerte sono state lanciate a sorpresa da Sony, dopo che nelle precedenti ore è già stata resa disponibile l’imperdibile promozione Il Pianeta degli Sconti.

Inoltre, ricordiamo che è ancora valida la nuova offerta della settimana a un big sportivo, disponibile in un bundle cross-gen a un prezzo incredibile.

Come già citato in apertura, Ubisoft è uno dei grandi publisher protagonisti delle promozioni del weekend: sarà possibile risparmiare il 40% sulla Ultimate Edition di Far Cry 6, oltre a poter approfittare di sconti fino all’80% sugli altri capitoli della serie.

Potrete inoltre acquistare al 20% in meno il bundle dedicato a Rainbow Six, che include il recentissimo Extraction e l’amatissimo Siege in un unico pacchetto, oltre a risparmiare rispettivamente l’80% e il 60% su Ghost Recon Breakpoint e Assassin’s Creed III Remastered.

Una delle promozioni più interessanti è sicuramente la riduzione di prezzo dell’85% su Project Cars 2, il celebre simulatore di guida pubblicato da Bandai Namco, mentre se siete interessati a spendere meno di 4 euro potreste approfittare delle offerte su Steep e Quake, disponibili entrambi a soli 3,99€.

Le offerte attualmente valide sullo store sono davvero tante, motivo per il quale vi invitiamo a consultarle tutte cliccando qui: di seguito vi riepilogheremo quelli che riteniamo essere i migliori sconti di PlayStation Store.

Far Cry 6 Ultimate Edition

Far Cry 3 Classic Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction United Bundle

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Assassin’s Creed III Remastered

Project Cars 2

Steep

Quake

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 GOTY Bundle

Crysis 3 Remastered

Spelunky 2

Hitman – Edizione Game of the Year

Hot Wheels Unleashed – Ultimate Stunt Edition

Tutte le offerte saranno disponibili fino a martedì 22 febbraio: vi consigliamo dunque di approfittare del fine settimana per non farvi sfuggire queste occasioni.

Segnaliamo inoltre che fino alla prossima settimana potrete anche acquistare a prezzo ridotto i migliori DLC ed espansioni, disponibili anche per amate esclusive PlayStation.