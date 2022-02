Nintendo 3DS e Wii U, ora è davvero finita: non si potranno più acquistare giochi

Nintendo 3DS e Wii U hanno indubbiamente segnato alcuni degli anni più importanti per la casa di Kyoto, soprattutto per quanto riguarda la console portatile a due schermi: il successore di Wii non ebbe molta fortuna sul mercato, ma riuscì a lanciare tanti giochi di successo che hanno trovato nuova vita su Switch.

La piattaforma portatile è stato però un incredibile trionfo, ma dopo l’ottimo lancio di Nintendo Switch venne lentamente abbandonata in favore della nuova periferica hardware.

La produzione di Nintendo 3DS venne interrotta solo meno di due anni fa, e per la casa di Kyoto sembra ormai arrivato il momento di andare avanti e non guardarsi più indietro.

Oggi è infatti arrivata una brutta notizia per chi ancora amava acquistare titoli su queste piattaforme: Nintendo ha annunciato ufficialmente l’imminente chiusura dell’eShop per entrambe le periferiche.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, la casa di Kyoto ha infatti comunicato che a partire da marzo 2023 il Nintendo eShop per 3DS e Wii U chiuderà ufficialmente i battenti: questo significa che non sarà più possibile scaricare nemmeno i contenuti gratuiti, come le demo.

Inoltre, dal 23 maggio e dal 23 agosto del 2022 non sarà più possibile aggiungere rispettivamente le proprie carte di credito o utilizzare codici dalle eShop card per aggiungere soldi al nostro account e fare acquisti.

Fortunatamente, Nintendo ha garantito che anche dopo la chiusura ufficiale dell’eShop i giocatori saranno comunque in grado di continuare a scaricare i giochi che hanno già acquistato, giocare online e scaricare eventuali aggiornamenti disponibili.

L’operazione pone però un dubbio fondamentale sulla disponibilità e la preservazione di molti videogiochi, che di fatto diventeranno inacquistabili: è il caso non solo dei titoli disponibili esclusivamente per queste due piattaforme, ma anche per molti classici che non sono stati distribuiti nuovamente.

Kotaku ha riportato che l’azienda ha risposto a questo dubbio in una breve sezione del suo Q&A relativo, che non è però fonte di buone notizie:

«Con Nintendo Switch Online sono attualmente disponibili oltre 130 giochi classici in cataloghi costantemente in crescita per diverse piattaforme precedenti. I giochi sono spesso migliorati con nuove feature, come il multiplayer online. […] Al momento non abbiamo alcun piano alternativo per offrire contenuti classici».

Curiosamente, Nintendo ha però deciso di rimuovere interamente quest’ultima sezione dalla pagina ufficiale, poco dopo essere stata notata e rilanciata da diversi appassionati.

lol they actually removed this specific Q&A from the website https://t.co/NXc5LzlmbB — Wario64 (@Wario64) February 16, 2022

L’augurio è dunque quello che possa esserci stato un ripensamento e che venga scelto di offrire piani alternativi per i suoi giochi classici, magari riproponendo la Virtual Console anche su Nintendo Switch.

In ogni caso, se Wii U ha ormai visto la maggior parte delle sue esclusive più importanti venire riproposta su Switch, lo stesso non si può dire per il catalogo di 3DS e DS, che a causa delle sue caratteristiche uniche rischierà presto di diventare inaccessibile.

La console portatile in 3D sta per compiere 11 anni: in un nostro speciale vi abbiamo raccontato come 3DS e Switch erano inizialmente destinate a convivere insieme, ma la console ibrida finì per «rubarle i giochi» dopo il suo successo.

Il destino di Wii U era invece molto prevedibile: del resto la console si dimostrò un grande flop, al punto che Nintendo Switch rappresentava una vera e propria «ultima spiaggia».

L’annuncio è comunque arrivato a pochi giorni di distanza dall’arrivo di un grande classico gratis su Switch Online, precedentemente disponibile in esclusiva proprio su Wii U: evidentemente si trattava di una strategia che la casa di Kyoto stava programmando da diverso tempo.